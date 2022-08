ELEZIONI, LIRIS: “ONORATO DI RAPPRESENTARE IL CENTRODESTRA, IL MIO COLLEGIO E’ L’INTERO ABRUZZO”

L’AQUILA – “Onorato di rappresentare tutto il centro destra in questa competizione elettorale per il Senato della Repubblica. Ringrazio Giorgia Meloni e l’intera classe dirigente di Fratelli d’Italia per la fiducia. Il mio collegio è l’intero Abruzzo, la mia regione!”.

Così, in un post sui social, Guido Liris, assessore regionale al bilancio ed ex vice sindaco dell’Aquila, candidato all’uninominale al Senato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Con il 24% dei consensi FdI potrebbe eleggere ben 6 parlamentari in Abruzzo: la novità più importante è che la leader Giorgia Meloni sarà candidata nell’Uninominale alla Camera del collegio L’Aquila.