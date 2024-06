ELEZIONI: LO SPOGLIO NEI 98 COMUNI ABRUZZESI, I RISULTATI IN TEMPO REALE

L’AQUILA – Dalle ore 14 ha preso il via lo spoglio delle elezioni nei 98 comuni abruzzesi, con 400.952 cittadini che erano stati chiamati alle urne, ma con una affluenza che si è attestata complessivamente al 63,1%, superiore comunque a quella delle europee, che è stata di solo del 47,1%.

Quelle di Pescara, Montesilvano e Giulianova sono tre sfide dal valore fortemente politico, visto che nelle tre città il centrodestra unito dovrà confermare i suoi sindaci uscenti, e per il centrosinistra, che ripropone il campo largo, con l’alleanza con il Movimento 5 stelle, strappare solo una di queste piazze significherà sbandierare la vittoria.

E in mano al centrodestra sono anche gli comuni popolosi, ma sotto i 15mila abitanti, come Città Sant’Angelo, Atri, Campli, Corropoli, in provincia di Teramo, Fossacesia, Cupello e Miglianico in provincia di Chieti, Rosciano e Moscufo in provincia di Pescara, Trasacco in provincia dell’Aquila.

Mentre il centrosinistra deve difendere in primis Mosciano Sant’Angelo, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero in provincia di Teramo, Bucchianico, Paglieta Orsogna in provincia di Chieti.

Intanto le urne hanno già ieri decretato i primi vincitori, nei comuni dove correva un solo candidato che doveva superare il quorum: a Castiglione Messer Raimondo, nel Teramano, con riconfermato sindaco Vincenzo D’Ercole, a Introdacqua nell’Aquilano, con Cristian Colasante, a Vacri nel chietino, con l’uscente Piergiuseppe Mammarella.

A Trasacco, in provincia dell’Aquila,è stato rieletto Cesidio Lobene, nel feudo elettorale dell’ex sindaco e ora assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri. Infine a Cappelle sul Tavo, nel pescarese, dove è stato eletto di nuovo sindaco Lorenzo Ferri.

TUTTE LE SFIDE NEI COMUNI SOPRA I 4MILA ABITANTI

PESCARA

Carlo Masci centrodestra

Carlo Costantini, centrosinistra

Domenico Pettinari, civico

Gianluca Fusilli, Stati uniti d’Europa.

MONTESILVANO

Ottavio De Martinis, centrodestra

Fabrizio D’Addazio, centrosinistra

GIULIANOVA

Jwan Costantini, centrodestra

Alberta Ortolani, centrosinistra

Daniele Di Massimantonio, Unione Popolare,

Romolo Lanciotti, civico

CITTÀ SANT’ANGELO

Matteo Perazzetti,

Ugo Di Silvestre,

Stefano Seracini,

PINETO

Cleto Pallini, centrodestra

Alberto Dell’Orletta centrosinistra

ATRI

Piergiorgio Ferretti, centrodestra

Giammarco Marcone, centrosinistra

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Annunzio Amatucci centro destra

Alessandro Forlini centrodestra

Luigino Medori centrosinistra

MOSCIANO SANT’ANGELO

Giuliano Galiffi centrosinistra

Nadia Baldini centrodestra

Luca Lattanzi “Mosciano domani”

Ercole Core “Mosciano Civica”.

FOSSACESIA

Enrico Di Giuseppantonio, centrodestra

Giuseppe Ursini, centrosinistra

CAMPLI

Federico Agostinelli, centrodestra

Fabiana Mariani, centrosinistra

SANT’OMERO

Andrea Luzi, centrodestra

Nadia Ciprietti, centrosinistra

CORROPOLI

Dantino Vallese, centrodestra

Franco Falò, centrosinistra

ROSCIANO

Simone Palozzo

Isabella Fiore

MOSCUFO

Massimo Di Domenico,

Pietro Di Pietro

CAPISTRELLO

Francesco Ciciotti,

Maurizio Murzilli

CIVITELLA ROVETO

Pierluigi Oddi,

Luciano Scalisi

Marco Sciarra

Sandro De Filippis.

BUCCHIANICO

Alberto Mammarella

Renzo Di Lizio

CUPELLO

Graziana Di Florio

Dario Leone

Marco Antenucci

MIGLIANICO

Fabio Adezio

Federico Anzellotti,

CASTEL FRENTANO

Gabriele D’Angelo,

Mario Verratti

PAGLIETA ,

Ernesto Graziani,

Monica Di Lallo

TORREVECCHIA TEATINA

Francesco Seccia,

Massimo Pasqualone,

ORSOGNA

Savino Saraceni

Andrea Marinucci.

ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI CHIETI

Altino (3.075),

Ari (1.068),

Bomba (727)

Borrello (306),

Canosa Sannita (1.288),

Carpineto Sinello (530),

Casalincontrada (3.011),

Civitaluparella (292), eletta Diana Peschi

Civitella Messer Raimondo (790),

Colledimezzo (439), eletto Christian Simonetti

Crecchio (2.628),

Fara Filiorum Petri (1.971),

Filetto (878),

Fresagrandinaria (899),

Gessopalena (1.234),

Gissi (2.517),

Liscia (648), eletto Antonio Di Santo

Montazzoli (859),

Montebello sul Sangro (74), eletto Nicola Di Fabrizio

Monteferrante (111), eletta Patrizia D’Ottavio

Montenerodomo (604),

Monteodorisio (2.348),

Mozzagrogna (2.426),

Palmoli (804),

Palombaro (961),

Perano (1.518),

Poggiofiorito (827), eletto Remo D’Alessandro

Pollutri (2.057),

Pretoro (865),

Rapino (1.202),

Roccaspinalveti (1.195),

San Buono (869),

San Giovanni Lipioni (139),

Santa Maria Imbaro (2.020),

Schiavi di Abruzzo (679),

Taranta Peligna (329),

Tornareccio (1.663), eletto Nicola Iannone

Torrebruna (717),

Vacri (1.526),

Villalfonsina (897),

Villamagna (2.172)

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI TERAMO

Morro d’Oro (3.560),

Cellino Attanasio (2.274),

Colledara (2.097),

Ancarano (1.811),

Arsita (756), eletta Katiuscia Cacciatore

Canzano (1.794),

Castiglione Messer Raimondo (2.052),

Cellino Attanasio (2.274),

Cermignano (1.459),

Colledara (2.097),

Fano Adriano (257),eletto sindaco Luigi Servi

Montefino (967),

Morro d’Oro (3.560),

Penna Sant’Andrea (1.635),

Rocca Santa Maria (477), eletto Lino di Giuseppe

Torano Nuovo (1.490),

Torricella Sicura (2.460)

Tossicia (1.258)

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI PESCARA

Abbateggio (363), eletto Gabriele Luciano Di Pierdomenico

Bolognano (1.024),

Caramanico Terme (1.796),

Castiglione a Casauria (734),

Catignano (1.236),

Corvara (206), eletto Guido Di Persio Marganella

Farindola (1.357),

Lettomanoppello (2.713),

Montebello di Bertona (883), eletto Gianfranco Macrini

Salle (270)

Vicoli (381)

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DELL’AQUILA

Pacentro (1.105),

Rocca di Mezzo (1.348),

San Pio delle Camere (666),

Santo Stefano di Sessanio (115) eletto Fabio Santavicca