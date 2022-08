ELEZIONI, LUPI: “NOI CON L’ITALIA ANCHE IN ABRUZZO, QUI BUON GOVERNO CENTRODESTRA”

FRANCAVILLA AL MARE – “‘Noi con L’Italia’ sarà presente anche in Abruzzo con la propria lista all’interno della coalizione di centrodestra. Un pilastro fondamentale per offrire una proposta dei moderati di centro al Governo del nostro Paese”.

Queste le parole del presidente di “Noi con l’Italia”, l’onorevole Maurizio Lupi, nell’incontro stampa che si è svolto questa mattina a Francavilla al Mare (Chieti). Presente anche il coordinatore regionale di “Noi con l’Italia” Paolo Tancredi.

Diverse le personalità del mondo politico abruzzese che hanno già dato la propria disponibilità a rappresentare “Noi con l’Italia” alle prossime Politiche in programma il prossimo 25 settembre. Fra queste, Alfredo Mascigrande, coordinatore provinciale di L’Aquila e consigliere comunale di Avezzano; Rudi Di Stefano, ex assessore al comune di Teramo; Manuela Fini, già assessore del Comune di Civitella del Tronto e presidente della Comunità Montana. Nella provincia di Chieti, Enzo Ginefra, amministratore del Comune di Chieti e Maria Laura Pollice.

“Noi intendiamo la politica come servizio ai cittadini, dando risposte concrete e respingendo ogni forma di assistenzialismo dello Stato – si legge in una nota – Ognuno ha diritto al lavoro e ad uno stipendio dignitoso. L’Abruzzo ha grandi eccellenze ed è compito della politica valorizzarle”.

“Nella nostra regione (le mie origini di Fossacesia rendono naturale l’attaccamento all’Abruzzo), il buon governo del centrodestra, guidato dal presidente Marco Marsilio, è la migliore risposta allo spauracchio ‘della destra al potere’ creato ad arte da qualcuno. Le idee camminano sulle gambe delle persone. Nella nostra squadra abbiamo donne e uomini seri e competenti, alcuni con esperienze politiche ed istituzionali, altri espressione della società civile”.

“Sono convinto che anche in Abruzzo ‘Noi con l’Italia’, unitamente a ‘Italia al Centro’ di Giovanni Toti, saprà far bene, ottenendo un buon risultato”.

Secondo Tancredi: “La nostra è una proposta concreta e in linea con la nostra storia, quella di una proposta politica liberale, sussidiaria, che vede lo Stato al servizio dei cittadini, che valorizza il rapporto con i territori e con le tante formazioni sociali. Una proposta che può trovare ampi spazi in Abruzzo in virtù anche della storia politica della nostra regione”