ELEZIONI MARTINSICURO: INCONTRO PD CON SEGRETARIO REGIONALE FINA

MARTINSICURO – Il pd scende in campo in vista delle prossime elezioni comunali in programma a Martinsicuro (Teramo).

Si è tenuto oggi un incontro del Circolo del Pd cittadino convocato dal segretario Mauro Paci e alla presenza del consigliere regionale Dino Pepe, del sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, del vice segretario provinciale, Paolo Tribuiani, e del segretario regionale del Pd, Michele Fina.

“I temi su cui si sviluppa l’imminente campagna elettorale a Martinsicuro – commenta Dino Pepe – sono centrali per il futuro di tutto il territorio da Martinsicuro alla Val Vibrata e per la Provincia di Teramo”.

“Sono molto contento di essere tornato a Martinsicuro oggi aggiunge Fina – il mio impegno è essere presente costantemente nel futuro e con me rappresentanti nazionali e di Governo del Pd. Si tratta di una delle più importanti città al voto nella prossima tornata e di una delle più importanti città d’Abruzzo in generale; per le caratteristiche socio-economiche, per la funzione di cerniera interregionale e per mille altre ragioni. Sono molto grato al Pd locale che ha promosso un ottimo percorso partecipativo, Piazza Grande, che ha coinvolto e coinvolge centinaia di cittadine e cittadini sui temi più importanti della città. Sta nascendo una solida coalizione democratica e progressista, con forze politiche e civiche”.

“Interloquiremo con altre forze con più intensità nei prossimi giorni. Mi ha meravigliato osservare che a Martinsicuro Lega e Fratelli d’Italia non si capisca dove siano e cosa faranno alle elezioni, quale Sindaco sosterranno e cosa proporranno alle cittadine e ai cittadini. Evidentemente le idiosincrasie nazionali cominciano a ripercuotersi anche nei territori”.