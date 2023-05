ELEZIONI, MAURIZIO LUPI A TERAMO E SILVI: “NOI MODERATI CI SIAMO, CENTRODESTRA UNITO”

TERAMO – “Noi Moderati è presente a Teramo e Silvi con la propria lista e sostiene convintamente i candidati del centrodestra”.

Tour teramano per il coordinatore nazionale di Noi Moderati Maurizio Lupi, oggi in Abruzzo in vista delle imminenti elezioni amministrative, a sostegno dei candidati Carlo Antonetti ed Andrea Scordella.

All’Hotel Sporting di Teramo, nel pomeriggio, è stata presentata la lista di Noi Moderati- Forza Italia, alla presenza oltre a Lupi, della capogruppo di Forza Italia in Senato, Licia Ronzulli: sono 32 i candidati che supporteranno il candidato civico e di centrodestra Carlo Antonetti. Presenti, tra gli altri, il deputato di Forza Italia e coordinatore regionale, Nazario Pagano, e il coordinatore regionale di Noi Moderati Paolo Tancredi.

“Il candidato a sindaco Antonetti, testimonianza dell’idea di politica che abbiamo: serietà, competenza, responsabilità – ha detto Lupi ai microfoni dei giornalisti – Teramo ha bisogno di cambiare pagina, potendo contare su una coalizione di centrodestra unita. Può essere la città guida di una regione come l’Abruzzo che già con la presidenza di Marco Marsilio dimostra di guardare al futuro. Noi Moderati ci siamo”.