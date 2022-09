ELEZIONI, MELONI A L’AQUILA: “DIPINTA COME MOSTRO PERCHE’ SINISTRA NON HA ARGOMENTI”

L’AQUILA – “Perché la sinistra ha bisogno di dipingerci come mostri? Per me perché hanno un problema a dire cosa vogliono fare per l’Italia. Stanno al governo da 10 anni e gli italiani hanno visto come si comportano”.

Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervenendo sul palco della villa comunale all’Aquila.

“La domanda è: secondo voi com’è possibile che non ci sia nello spettacolo qualcuno che la pensi come noi? Siamo stimati al 25%. Se c’è perchè non parla? È

possibile che se parla le sue possibilità di crescere nel mondo dello spettacolo possano ridursi? È questa la democrazia dei democratici? “.

“La sinistra è nervosa perché teme di perdere il suo sistema di potere: ora basta. Serve meritocrazia”.

“C’è un ragione a diventare il parlamentare di L’Aquila: è un territorio simbolo per noi, delle tanti lungaggini che non funzionano e che possono funzionare. È

un simbolo del buongoverno di Fdi. Non avremo Toninelli e Azzolina ministri: abbiamo una classe dirigente di chi fa politica da quando erano ragazzini”.