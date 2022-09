ELEZIONI, MELONI A L’AQUILA: “NO A PATENTI DI DEMOCRAZIA DA LETTA”

L’AQUILA – “Atteso che io nella vita ho altri problemi rispetto a farmi dare delle patenti di democrazia da Enrico Letta, ho sentito in questa campagna elettorale una serie di dichiarazioni abbastanza surreali, come quella di vederci come pericolo per la democrazia”.

Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a margine di un comizio all’Aquila, in risposta al leader del Pd.

“Ma qual è la credibilità – incalza – di forze politiche che negli ultimi dieci anni hanno sistematicamente perso le elezioni e governato questa nazione dicendo che ‘non si rispettano i valori democratici’ a chi ha perso le elezioni ed è rimasto all’opposizione come era normale che si facesse in una democrazia?” .

“Poi – conclude – se Enrico Letta vuole fare la campagna elettorale così, ben venga. Non mi pare che siano temi di grande impatto. Ma non spetta a me dare consigli ai miei avversari”.