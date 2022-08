ELEZIONI, MELONI A PESCARA: “ABRUZZO DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ DI GOVERNARE DI FDI”

PESCARA – “Io le battaglie sono abituata a combatterle prima di dichiararle vinte e a raccogliere il consenso dei cittadini prima di commentare”.

Lo ha detto il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della sua visita a Pescara.

Diversa la situazione in Abruzzo, in cui il consenso di Fratelli d’Italia “sale grazie alla dimostrazione di una classe dirigente che sta dando risultati importanti e che non sono risultati di piccola strategia ma di visione. Ci siamo presi impegni che riguardavano temi annosi, prima di tutti la questione infrastrutturale. Penso che questa Regione sia un simbolo, la migliore delle risposte che si può dare a chi dice ‘ma Fratelli d’Italia non sarà in grado di governare questa Nazione'”, ha aggiunto.