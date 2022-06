ELEZIONI, MELONI: “CENTRODESTRA UNITO ALLE PROSSIME POLITICHE”

L’LAQUILA – “Considero abbastanza naturale che la coalizione del centrodestra si presenti compatta alle prossime elezioni e che lavori per vincerle”.

Lo ha detto, in riferimento alle prossime elezioni politiche, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, all’Aquila nel comizio conclusivo a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Pierluigi Biondi, esponente del suo stesso partito.

“Al di là dei pochi centri in cui la coalizione non è riuscita ad andare unita per dinamiche strettamente territoriali – ha ricordato – nella stragrande maggioranza e i grandi centri urbani al voto il centrodestra è compatto. Ieri eravamo insieme sul palco di Verona, stamattina tutti insieme di nuovo sul palco di Gorizia. L’Aquila è un’altra realtà dove qualche problema che può esserci stato nel tempo è perfettamente risolto”.

“Questo perché – ha spiegato la Meloni – alla fine nell’attività di governo c’è sempre una visione compatibile che ci porta a lavorare insieme per le stesse cose. Al contrario, i nostri avversari si detestano e stanno insieme soprattutto per cercare di battere noi”.

“Noi, invece, siamo insieme per scelta, non per costrizione – ha sottolineato – credo che quello che accade sui territori rappresenti la normalità, anche se dissonante rispetto a quanto accade a livello nazionale. Mi pare invece che gli altri partiti della coalizione siano ora consapevoli delle difficoltà di governare con gente che ti vuole mettere la patrimoniale sulla casa, che ti vuole espropriare le aziende balneari e che porta avanti una visione diametralmente opposta alla nostra”.

“Quindi – ha concluso – al netto del fatto che serviranno regole e chiarimenti credo che la coalizione si presenterà unita alle prossime elezioni”.