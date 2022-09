ELEZIONI, MELONI: “CON STATI UNITI MANTENERE SEMPRE RAPPORTO SOLIDO”

ROMA – “Non ci sono dubbi sulla collocazione che l’Italia deve avere secondo Fratelli d’Italia. Lo abbiamo dimostrato dall’opposizione. Gli Stati Uniti sono uno dei nostri principali alleati, non ho dubbi sul fatto che indipendentemente dall’amministrazione al governo in un certo momento, si debba mantenere un rapporto molto solido con gli Stati Uniti. Che vuol dire stare a testa alta nel campo occidentale, con affidabilità, anche per lavorare a difesa del nostro interesse nazionale”.

Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione di Porta a Porta in onda stasera su Rai1.

“Dall’inizio di questo conflitto, la prima proposta fatta da FdI, approvata sulla carta dal Parlamento, è la richiesta forte da parte del governo italiano di un fondo di compensazione a cui contribuisca tutto l’occidente per aiutare le nazioni più colpite dalle sanzioni – ha aggiunto – Non possiamo negare che all’interno dell’alleanza occidentale ci sia chi paga di più, chi paga di meno e chi ci guadagna. Gli oneri vanno redistribuiti. Per questo l’Italia deve avere una postura molto affidabile e seria, anche per poter con maggior credibilità chiedere le compensazioni che oggi sono necessarie”.