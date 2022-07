ELEZIONI, MELONI: “GOVERNA CHI VINCE ALLE URNE E NOI SIAMO PRONTI”

ROMA – “Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi, lei è pronta e lo è anche Fdi”.

Intervistata in apertura della Stampa, Giorgia Meloni spiega che da tempo si lavora al programma.

“Il centrodestra può vincere le elezioni, ogni partito ne ha uno di partenza, ma in quello comune ci si dovrà concentrare su quello che si può fare. Intanto nessun totonomi, ma se si andasse al governo si dovrebbe prendere tutto il meglio. Nessun rischio dal voto, e sulle riforme Fdi garantirà disponibilità perché si arrivi alle scadenze in tempo utile. Sul rapporto con gli alleati, via i tatticismi, bisogna compattarsi e battere l’avversario: il Pd”.