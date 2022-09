L’AQUILA – Giorgia Meloni stravince e fa volare Fdi con gli alleati interni indeboliti e la Lega di Salvini vicina al crollo. Tiene Forza Italia, almeno rispetto agli ultimi sondaggi.

FdI è infatti nettamente il primo partito italiano con il 26%, seguito dal Pd che con il 19,4% non sfonda il tetto minimo cercato del 20%.

Exploit del Movimento Cinque stelle che rimane il terzo partito italiano con il 16,5 per cento. Crolla invece la Lega all’8,5% per cento tallonata da Forza Italia data all’8%.

Per quanto riguarda l’Abruzzo, il centrodestra è al 48,5%, sopra la media nazionale, con Fratelli d’Italia al 27,4% al Senato e al 27,9% alla Camera, anche qui un dato tra i migliori.

Grande exploit di Forza Italia in Abruzzo, sopra la media e che al Senato è sopra il 12%.

Male la Lega, all’8%, ed è terza forza del centrodestra, superata da Fi, che a livello nazionale è alle spalle dei salviniani.

Bene anche in Abruzzo il M5s, al 15,3% al Senato e al 15,1% alla Camera. Terzo polo a 7,7%.

Tutte le altre forze sono sotto il 3% non entrano in parlamento.

Tornando al dato nazionale: il centrosinistra alla Camera raggiunge il 26,8%, Il M5s il 16% e il terzo polo si ferma al 7,5 per cento. Queste sono le indicazioni che escono dagli exit poll e che danno il centrodestra avanti sia alla Camera che al Senato con la stessa forchetta tra il 41,5% e il 45,5%. Le prime proiezioni fissano il numero a metà, cioè al 42,7 per cento.

Affluenza alle 23 al 63,91%, mai così bassa. Oltre nove punti in percentuale in meno del 2018.

Il centrodestra, e questo è il dato più importante, avrà una maggioranza autonoma anche al Senato che era il vero dubbio della vigilia. Gli exit poll indicano infatti una forbice al Senato per il centrodestra che va da 109 a 119 seggi, più che sufficienti per navigare con una certa tranquillità.

Giorgia Meloni, candidata all’Uninominale di L’Aquila Teramo ha commentato questa notte: “Faccio un rapido commento della giornata” rimandando “a domani tutte le valutazioni più profonde e complete visto che i dati sono ancora non definitivi. Però mi pare che dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”, ha detto Giorgia Meloni.

“Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perchè l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita”. Meloni ha aggiunto che “se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide”.

“Il fatto che Fdi sia primo partito significa tante cose per tanti di noi: questa è sicuramente per tanti di noi una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, abbracci, sogni”. Meloni ha ricordato “le persone che non ci sono e che meritavano di vederla”. “Però – ha osservato – quando sarà passata dovremo ricordarci che non siamo a un punto di arrivo ma di partenza e da domani dobbiamo dimostrare il nostro valore”.

A seguire i risultati quasi definitivi con poche centiania di seggi ancora da scrutinare

ELEZIONI IN ITALIA

SENATO

Centrodestra 44,36

Fratelli D’Italia 26,24

Lega 8,96

Forza Italia 8,27

Noi Moderati 0,89

Centrosinistra 26,11

Partito Democratico 19,06

Sinistra Italiana -Verdi 3,55

+Europa 2,95

Impegno Civico 0,55

Movimento 5 stelle 15,31

Terzo polo 7,70

Italexit 1,87

Unione Popolare 1,34

Italia sovrana e popolare 1,12

le alt5e liste sotto l’1%

CAMERA

Centrodestra 44,08

Fratelli D’Italia 26,22

Lega 8,87

Forza Italia 8,07

Noi Moderati 0,92

Centrosinistra 26,30

Partito Democratico 19,20

Sinistra Italiana -Verdi 3,66

+Europa 2,84

Impegno Civico 0,60

Movimento 5 stelle 15,14

Terzo polo 7,74

Italexit 1,91

Unione Popolare 1,43

Italia sovrana e popolare 1,25

le alt5e liste sotto l’1%

ELEZIONI IN ABRUZZO

SENATO ABRUZZO

Centrodestra – 48,55

Candidato uninominale – Guido Quintino Liris, centrodestra

Fratelli d’Italia 27,42

Etelwardo Sigismondi, Marilena Rossi, Matteo Perazzetti

Forza Italia 12,16

Lorenzo Sospiri, Maria Luisa Ianni e Daniele D’Amario

Lega 8,32

Vincenzo D’Incecco, Sabrina Bocchino, Antonio Morgante,

Noi moderati 0,64

Andrea Maria Colalongo, Chiara Mancinelli, Francesco Saturni

Centrosinistra – 21,40

Candidato uninominale – Massimo Carugno centrosinistra

Partito democratico – Italia democratica e progressista 16,18

Michele Fina, Stefania Catalano, Ernesto Graziani

Alleanza verdi – Sinistra 2,62

+ Europa 2,04 1,97

Michele Usuelli, Valentina Cosimati, Davide Bacarella

Verdi e sinistra

Pierluigi Iannarelli, a Katia Romano, e Arcangelo Di Berardino

Impegno civico 0,63

Primo Di Nicola, Simona Nocerino, e Daniele Del Grosso

Movimento 5 stelle 18,52

candidato uninominale – Isidoro Gianluca Malandra

Gabriella Di Girolamo, Fabio Stella, Barbara Stella, e Franca Orsini

Terzo Polo 6,05

candidato uninominale – Gianfranco Giuliante

Camillo D’Alessandro, Nausicaa Cameli, Alfredo Chiantini

Italexit 1,92

Candidato uninominale – Aldo Di Bacco

Massimo Pietrangeli, Rosetta Enza Blundo, Lorenzo Vallorea

Unione popolare 1,62

Claudia Maria Roselli, Franco Maggi e Anna Marrama

Italia sovrana e popolare 1,25

Candidato uninominale – Gianluca Baldini

Antonio Felice, Stefania De Leonibus, Giuseppe Redondi

Vita 0,44

Candidato uninominale – Nino Bruno

Gisella Joelle Pascale, Nino Bruno, e Anna Maria Parlanti

Alternativa per l’Italia 0,26

Candidato uninominale, Laura Leone

Mario Adinolfi, Federica Lupi, Gianfranco Vestuto

CAMERA ABRUZZO

media tra i collegi L’Aquila Teramo – Pescara- Teramo e Chieti

Centrodestra – 47,76

Fratelli d’Italia 27,97

Fabio Roscani, Rachele Silvestri, è Antonio Tavani, Benedetta Fasciani

Forza Italia 11,08

Nazario Pagano, Francesca Persia, Angelo Simone Angelosante, Consuelo Di Martino

Lega 8,04

Luigi D’Eramo, Laura Ravetto, Antonio Zennaro, Maria Rita Carota

Noi moderati 0,67

Daniele D’Angelo Manue la Fini, Antonello Antonelli

Centrosinistra 21,93

Partito democratico – Italia democratica e progressista 16,60

Luciano D’Alfonso, Stefania Di Padova, Fabio Ranieri, Emma Zarroli

Alleanza verdi – Sinistra 2,74

Rahel Seium, Serena Squeo, Edoardo Raimondi

+ Europa 1,99

Carla Taibi, Giordano Masini, Tania Pace, Roberto Baldi,

Impegno civico 0,63

Gianluca Vacca, Federica Gasbarro, Vincenzo D’Ottavio e Federica Daga

Movimento 5 stelle 18,45

Gabriella Di Girolamo, Fabio Stella, Barbara Stella, e Franca Orsini

Terzo Polo 6,25

Giulio Sottanelli, Roberta Dell’Aguzzo, Riccardo Giampiero, Massimina Erasmi

Italexit 1,87

Giorgia Gonnelli, Francesco Terra, Damiana Fiammenghi, Domenico Liberati

Unione popolare 1,73

Maurizio Acerbo, Alessia Mazzagufo Giovanni Scarsi e Alessandra Guerra.

Italia sovrana e popolare 1,13

Giovanna Coricciati, Lorenzo D’Onofrio, Paola Piccone,Umberto Mariani

Vita 0,47

Anna Rita Iannetti, Sonia Lisa Chiavaroli, Francesco Gelsumini

Alternativa per l’Italia 0,27

Serena Giorgilli, Clementino Crosta,, Maria Pia Pastore

Sud chiama Nord Cateno De Luca sindaco d’Italia 0,18

Stefano D’Amico, Edda Giuberti, Fabrizo Maccarone e Rossella Sorce

COLLEGIO UNINOMINALE CAMERA L’AQUILA-INTERNO TERAMO

Giorgia Meloni, centrodestra

Rita Innocenzi, centrosinistra

Emanuela Pistoia, terzo polo

Daniela Franciosi, Italia sovrana e popolare

Nicola Stornelli, Unione Popolare.

Enea Giancaterino, Vita

Arianna Salvatore Italexit

Alessandra Acciaro Alternativa per l’Italia

Stefano D’Amico Sud chiama Nord-Catena De Luca sindaco d’Italia,

COLLEGIO UNINOMINALE PESCARA- COSTA TERAMO

Guerino Testa, centrodestra

Luciano Di Lorito, centrosinistra

Daniele Caruso, M5s

Roberto Quercia, terzo polo

Emanuele Mancinelli Unione popolare

Lorenzo D’Onofrio, Italia sovrana e popolare

Giustivo D’Uva, Italexit

Anna Rita Iannetti, Vita

Clementino Crosta, Alternativa per l’Italia .

Rossella Sorce Per “Sud chiama Nord Cateno De Luca sindaco d’Italia”

COLLEGIO UNINOMINALE CAMERA CHIETI

Alberto Bagnai, centrodestra

Elisabetta Merlino, centrosinistra

Carmela Grippa, M5s

Gaetano Fuiano, Terzo polo

Amanda De Menna Unione popolare

Nobile Dell’Orefice, Italia sovrana e popolare

Gianni Correggiari Italexit .

Elena Toniato, Alternativa per l’Italia

Donato Trovarelli, Vita

Edda Giuberti Sud chiama Nord Cateno De Luca sindaco d’Italia