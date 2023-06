ELEZIONI MOLISE, FDI ABRUZZO: “ALLEANZA PD-M5S PORTA FORTUNA”

L’AQUILA – “Avevo pronosticato ad alcuni colleghi dell’opposizione l’entità del risultato in Molise con la vittoria del centrodestra. Ci fa piacere dello straordinario risultato della coalizione targata Francesco Roberti al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro e auspichiamo a questo punto che anche in Abruzzo ci sia la stessa colazione perdente dei M5S e Pd che tanto porta bene al centrodestra”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.