CAMPOBASSO – Ha dedicato la vittoria al fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il nuovo presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Le elezioni regionali, secondo i dati ancora parziali, stanno delineando la vittoria del candidato del centrodestra, sempre avanti al suo diretto competitor, Roberto Gravina (coalizione progressista), sin dalle prime ore dall’avvio degli scrutini. Terzo candidato Emilio Izzo con la lista civica ‘Io non voto i soliti noti’.

Francesco Roberti, 56 anni, ingegnere, nato a Montefalcone del Sannio (Campobasso), ha fatto il progettista e collaudatore di opere strutturali, impianti tecnologici e sviluppo software per impianti industriali, prima di entrare in politica, effettuando consulenze e collaborazioni con le amministrazioni pubbliche.

Scelto dall’intera coalizione del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Dc, Noi di Centro) dopo la rinuncia a ricandidarsi del presidente uscente Donato Toma, anche lui forzista, Roberti pochi giorni dopo l’ufficializzazione della sua candidatura aveva avuto un malore per lo stress accumulato, finendo in ospedale. Grazie alla tempestività dell’intervento dei medici, che lo avevano sottoposto ad una angioplastica, aveva ripreso pienamente le forze per avviare la campagna elettorale.

“Ora è il momento di dare una svolta a questa regione e tra le priorità resta al primo posto la sanità. Al momento non ho alcuna idea sulla formazione della mia squadra di governo, sono abituato a lavorare in gruppo, a confrontarmi senza isterismi ma con diplomazia”, ha detto il neo presidente.

Il Molise, dunque, sembra confermare l’andamento degli ultimi cinque anni con la Regione che si appresta ad essere governata ancora dal centrodestra: una forte opposizione da parte delle minoranze in Consiglio regionale (M5s e Pd), dunque, non hanno determinato un cambio di rotta in quella che, in una sorta di ‘logica’ di alternanza, aveva caratterizzato le precedenti elezioni regionali.

Roberti ha dalla sua il buon lavoro svolto a Termoli, uno dei centri economici della regione – qui verrà installata la gigafactory di Stellantis – e polo turistico tra i più gettonati del Basso Adriatico.

“Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Silvio Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco, ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, Forza di buongoverno”, il commento del coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani.

Dall’Abruzzo le congratulazioni del presidente Marco Marsilio, di FdI: “Complimenti a Francesco Roberti, e alla coalizione di centrodestra, che ha vinto largamente le elezioni in Molise. Continueremo a lavorare insieme per lo sviluppo delle nostre Regioni, affratellate da una lunga storia comune. Ho telefonato al nuovo Presidente mentre si sta recando a festeggiare a Campobasso, presto avremo occasione di incontrarci per proseguire nella collaborazione”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia commenta: “Avevo pronosticato ad alcuni colleghi dell’opposizione l’entità del risultato in Molise con la vittoria del centrodestra. Ci fa piacere lo straordinario risultato della coalizione targata Francesco Roberti al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro e auspichiamo, a questo punto, che anche in Abruzzo ci sia la stessa colazione perdente del M5S e del Pd che tanto porta, evidentemente, bene al centrodestra”.