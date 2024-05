ELEZIONI MONTESILVANO: L’AVVERTIMENTO DELL’UDC, “SE CENTRODESTRA DIVISO, CORRIAMO DA SOLI”

MONTESILVANO – “Il centrodestra ritrovi l’unità, altrimenti siamo pronti a correre da soli”

L’avvertimento arriva dalla segreteria Udc di Montesilvano, dove si registra la spaccatura nel centrodestra, dopo che la Lega ha ritirato l’appoggio al suo sindaco e ricandidato Ottavio De Martinis, puntando sull’ex assessore Antony Aliano.

“Il sostegno politico dell’Unione di Centro di Montesilvano guidata dal sindaco Ottavio De Martinis è doveroso corollario del vincolo di coalizione. Per questo, nel permanere delle diverse prospettive, non smetteremo di adoperarci fino all’ultimo giorno utile per l’unità della coalizione di centrodestra. Siamo anche pronti a correre da soli al centro, se le divisioni dovessero permanere”, si legge nella nota.