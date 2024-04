ELEZIONI MONTESILVANO: D’INCECCO (LEGA) A FDI, “ALLEATI ABBIANO RISPETTO, NON SIAMO DA COLONIZZARE”

MONTESILVANO – Si fa sempre più in salita per il centrodestra la strada per trovare la unità sul candidato sindaco alle elezioni nel comune di Montesilvano (Pescara) nel prossimo mese di giugno: in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, pur non facendo nomi e partiti, ribadisce la scelta del Carroccio a cui, a suo avviso, spetta la casella, di candidare l’ex assessore comunale Anthony Aliano, una decisione presa dal coordinamento provinciale nei giorni scorsi che nella stessa riunione ha scaricato il sindaco uscente, Ottavio De Martinis, che è anche presidente della provincia.

De Martinis che invece è difeso e appoggiato pubblicamente dalla dirigenza di Fratelli d’Italia e che minaccia di correre a solo con liste civiche. Ora i salviniani, alle regionali del 10 marzo scorso terzo partito della coalizione con il 7,5% dei consensi, che comunque richiamano alla coesione, rivendicano con forza il diritto di proporre un proprio uomo.

“La Lega ha sempre rispettato e ascoltato gli altri partiti della coalizione, mostrando grande correttezza, anche quando era al 30% – scrive D’Incecco, rieletto alle elezioni del 10 marzo scorso -. Adesso è tempo che gli alleati abbiano altrettanto rispetto per la Lega. La Lega non ha alcuna intenzione di essere terra da colonizzare. Se i partiti del centrodestra hanno da proporre programmi o candidati, lo facciano a nome proprio. Noi non abbiamo mai fatto mancare il confronto. Non possiamo però assolutamente accettare che vengano indicati in quota Lega uomini che, da tempo, non sono più della Lega e che non lavorano per la Lega. Diversamente si aprirebbe un precedente pericolosissimo che potrebbe minare i criteri per l’individuazione dei candidati sindaci alle elezioni amministrative del 2025 – spiega ancora il capogruppo del partito in Regione Abruzzo -. Chi sta nella Lega deve dimostrarlo con i fatti. I doppi giochi non sono tollerati. Ai partiti del centrodestra ribadiamo che siamo per l’unità della coalizione e per la candidatura delle figure migliori, caratterizzate da coerenza e lealtà – conclude D’Incecco.