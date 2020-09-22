L’AQUILA – A Navelli, comuni in provincia dell’Aquila confermato Paolo Federico, votato da 282 cittadini, pari a 75,1%
ULTIM'ORA
- 16:40 - PESCOCOSTANZO: RIELETTO SINDACO ROBERTO SCIULLO
- 16:36 - DEUTSCHE BANK CHIUDE 100 FILIALI IN GERMANIA, "COLPA DEL COVID E CLIENTI PREFERISCONO WEB, TELEFONO E CHAT"
- 16:35 - COMUNALI: A COLLELONGO RIELETTA SINDACO ROSANNA SALUCCI
- 16:30 - COMUNALI COLLARMELE: RIELETTO SINDACO ANTONIO MOSTACCI
- 16:20 - L'AQUILA: LAVORI TERMINAL COLLEMAGGIO DOMANI E GIOVEDI'
- 16:20 - ELEZIONI A ROCCA DI CAMBIO: GENNARINO DI STEFANO SINDACO CON 81,1%
- 16:17 - ELEZIONI PESCINA: IULIANELLA SCONFITTO, SINDACO E' MIRKO SAURI
- 16:15 - REGIONALI: RENZI, "ITALIA VIVA C'E', DATI STRAORDINARI"
- 16:14 - ELEZIONI NAVELLI: CONFERMATO PAOLO FEDERICO CON OLTRE IL 75%
- 16:12 - CORONAVIRUS: SILERI, "CONTAGI SALIRANNO MA AUMENTO CONTROLLATO"
- 16:11 - ELEZIONI RAIANO: CONFERMATO SINDACO MARCO MOCA CON OLTRE L'89%
- 15:57 - VOTO CHIETI: DI STEFANO AL 37%, FERRARA E DI IORIO AL 21% SEPARATI DA UNA MANCIATA DI VOTI
Nulla da fare per Luigi Torlone che prende 90 voti pari al 24,1%
Commenti da FacebookRIPRODUZIONE RISERVATA