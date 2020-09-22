ELEZIONI NAVELLI: CONFERMATO PAOLO FEDERICO CON OLTRE IL 75%

22 Settembre 2020 16:14

L’AQUILA – A Navelli, comuni in provincia dell’Aquila confermato Paolo Federico, votato da 282 cittadini, pari a 75,1%




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Nulla da fare per Luigi Torlone che prende 90 voti pari al 24,1%

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