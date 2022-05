ELEZIONI: NICOLA FRATOIANNI PER LISTA “L’AQUILA CORAGGIOSA”, DOMANI INCONTRO COMITATO PEZZOPANE

L’AQUILA – Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, nel capoluogo regionale a sostegno della lista “L’Aquila Coraggiosa” alle elezioni amministrative in programma il 12 giugno.

L’incontro si terrà domani, lunedì 30 maggio, dalle 19, presso il Comitato Elettorale in via XX settembre 7, angolo via Sant’Agostino.

“Sarà occasione di discutere il ruolo cardine che la sinistra aquilana dovrà svolgere nel progetto di rilancio della città delineato dalla coalizione a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane“, si legge in una nota.

“In un momento storico caratterizzato dal susseguirsi e sovrapporsi di numerose crisi internazionali (guerre, pandemia, cambiamenti climatici sempre più rapidi e disuguaglianze sociali sempre più estreme), le cui ricadute si avvertono ormai chiaramente nella vita quotidiana della popolazione italiana, la sinistra ha il compito chiave di indicare la strada verso una società che non lasci più indietro nessuno. Discuteremo di come L’Aquila potrà diventare un modello nazionale di città equa, inclusiva, capace di garantire alle proprie cittadine e ai propri cittadini prospettive di vita dignitose in termini di lavoro, assistenza sanitaria, servizi alla persona. Una città capace di valorizzare il proprio immenso patrimonio storico-culturale rendendolo fruibile a tutti, abbattendo tanto le residue barriere architettoniche quanto quelle economico-sociali che ancora ostacolano per tante e tanti una partecipazione agevole alla vita cittadina”.

“Discuteremo di come L’Aquila potrà trovare l’equilibrio tra sviluppo urbano, turismo, e tutela dei preziosissimi ecosistemi montani che ne caratterizzano il territorio. Discuteremo poi di come la città potrà rinnovare ed implementare il rapporto simbiotico con le migliaia di studentesse e studenti che la popolano, tornando ad essere esempio vivido di ‘città universitaria’, aperta alle contaminazioni, che cresce insieme alle persone che la scelgono come base per costruire il proprio futuro. Di questo e di molto altro parleremo lunedì insieme a Nicola Fratoianni, non mancate”, conclude la nota.