ELEZIONI, NOI MODERATI: ESPOSTO AD AGCOM, “RISPETTARE PAR CONDICIO”

ROMA – “A una settimana dal voto siamo costretti nuovamente a richiamare gli organi di informazione al rispetto delle norme in materia di par condicio. Un richiamo che articoleremo anche sul piano formale, presentando un esposto all’Agcom rispetto al racconto di questa campagna elettorale condotto da parte delle testate giornalistiche de LA7 con particolare riguardo alle trasmissioni serali”.

Ad anticiparlo è il capo politico, Maurizio Lupi, con gli altri leader di Noi Moderati: Luigi Brugnaro, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti.

“Seguendo l’informazione di questa rete – riprende – infatti il centrodestra appare composto da soli tre partiti, non tenendo conto di Noi moderati, pilastro centrista e civico della coalizione, a sua volta composto da quattro forze: Noi con l’Italia di Maurizio Lupi, Italia al Centro di Giovanni Toti, Coraggio Italia di Luigi Brugnaro e Udc di Lorenzo Cesa”.

“Questo tipo di cronaca politica non è solo un danno per Noi Moderati, ma anche uno svilimento della proposta di governo avanzata dal centrodestra, di cui – dice ancora Lupi – siamo parte integrante e fondante. I tempi concessi ai rappresentanti delle singole liste, ma anche la qualità del tempo stesso, modalità e orari, dimostrano infatti una differenza discriminatoria di trattamento che non è tollerabile”.