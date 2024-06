ELEZIONI NUOVO RETTORE ATENEO TERAMO: SI CANDIDANO I PROFESSORI CIMINI E CORSI

TERAMO – Salvatore Cimini, professore ordinario di Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Scienze Politiche e attuale direttore generale di ateneo, e Christian Corsi, professore ordinario di Economia Aziendale nel Dipartimento di Scienze della comunicazione e direttore del medesimo Dipartimento. Sono i due candidati per le elezioni del nuovo rettore dell’Università degli Studi di Teramo per il periodo 2024/2030. Le votazioni si svolgeranno martedì prossimo, 11 giugno, dalle ore 9 alle ore 19.

Il rettore è eletto tra i professori ordinari e resta in carica per sei anni accademici. Alla tornata elettorale, come previsto dall’articolo 18 dello Statuto, parteciperanno i professori, i ricercatori, nonché tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e una rappresentanza degli studenti che esprimeranno un voto ponderato, con un peso pari a un quarto. Gli elettori interessati saranno complessivamente 533 di cui 262 appartenenti al personale docente, 185 al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e 86 alla rappresentanza studentesca. Il mandato dell’attuale rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola, scadrà il 31 ottobre prossimo.