L’AQUILA – La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, candidata all’uninominale Camera nel collegio L’Aquila-Teramo, sarà nel capoluogo regionale oggi pomeriggio per un comizio elettorale in vista delle politiche in programma il prossimo 25 settembre.

Il comizio, che si terrà alla villa comunale a partire dalle 18, sarà ricondiviso sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb.