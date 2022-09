ELEZIONI, OGGI INAUGURAZIONE COMITATO ELETTORALE D’ALFONSO A PESCARA

PESCARA – Oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, in Piazza Unione a Pescara, l’inaugurazione del comitato elettorale di Luciano D’Alfonso, candidato per il PD al collegio plurinominale per la Camera dei Deputati.

Saranno presenti anche i candidati della Lista “Partito Democratico per un Italia Democratica e Progressista”, Michele Fina, Stefania Di Padova, Luciano Di Lorito, Rita Innocenzi, Stefania Catalano Emma Zarroli, Elisabetta Merlino ed Ernesto Graziani.

“Nella sede di Piazza Unione, le parole della narrazione di quello che si è fatto saranno declinate al futuro, assumendo e rappresentando con primazia nel panorama politico regionale gli impegni per le prime cinque proposte di legge che i Democratici Abruzzesi presenteranno in Parlamento entro la fine di dicembre 2022”, si legge in una nota.

“Un comitato elettorale che è e sarà spazio di cittadinanza, aperto e disponibile all’ascolto di chiunque voglia “sedersi”, raccontare un’idea, rappresentare un bisogno, evidenziare un’emergenza. Un comitato elettorale che sarà congiunzione fra norme e vita reale e che resterà aperto ogni giorno, anche dopo la data del 25 settembre, in ragione e risposta alla forte domanda di presenza politica espressa dalla cittadinanza”, conclude la nota.