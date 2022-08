ELEZIONI: OGGI MELONI E PARAGONE A PESCARA, CONTE A CHIETI

PESCARA – Giornata densa di appuntamenti, in Abruzzo, per alcuni dei più importanti leader di partito in vista delle prossime elezioni amministrative in programma il 25 settembre.

Oggi faranno tappa a Pescara la leader di FdI, Giorgia Meloni, e di Italexit Gianluigi Paragone, e a Chieti il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Meloni, candidata proprio in Abruzzo, nell’uninominale alla Camera nella circoscrizione L’Aquila-Teramo, sarà a Pescara, alle ore 18, in piazza della Rinascita (piazza Salotto), per un comizio.

Prima della Meloni, nel pomeriggio il senatore Paragone sarà sempre a Pescara alle 15, presso la sala Tosti Aurum, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Italexit.

L’incontro dell’ex premier Conte è in programma a Chieti, in piazza G.B. Vico, a partire dalle 19.