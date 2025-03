L’AQUILA – Nessun accordo: è sfida tra due liste per la guida dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo e per i posti riservati alla nostra regione nel consiglio nazionale.

Le elezioni si terranno tra il 12 e il 23 marzo.

La lista “Giornalisti per l’Ordine” rappresenta la continuità col consiglio e col presidente uscente Stefano Pallotta: lui, ex capo abruzzese dell’agenzia Agi, dopo più di 20 anni al vertice dell’Ordine regionale lascia per candidarsi come consigliere nazionale.

Suo avversario diretto è Walter Nerone, di Casagit, ex storica firma del Pescara calcio nelle colonne del Centro: è nella lista “Controcorrente”, vicina al sindacato abruzzese dei giornalisti del segretario Ezio Cerasi e legata al presidente nazionale dell’Ordine Carlo Bartoli.

Il voto dei giornalisti definirà anche e soprattutto il nuovo consiglio regionale, che a sua volta eleggerà il presidente.

A differenza dell’altra, la lista “Giornalisti per l’Ordine” avrebbe già scelto su chi puntare per la presidenza in caso di esito favorevole della prima tornata: si tratta di Marina Marinucci, redattrice del Centro e attuale consigliera segretaria dell’Ordine abruzzese.

A raccontarlo sono le indiscrezioni che circolano tra i corridoi dell’Ordine all’Aquila, del sindacato a Pescara e delle redazioni sparse per tutto l’Abruzzo.

La lista “Controcorrente” sembra aver definito i nomi soltanto nelle ultime ore: l’elenco finale è leggermente diverso rispetto a quello che girava ieri sera, segnale di possibili incertezze dell’ultimo momento.

Di seguito i nomi dei candidati di “Controcorrente”, non ancora ufficializzati, ma provenienti da fonti interne alla lista.

Per il consiglio nazionale: Walter Nerone (professionista) e Francesca Piccioli (pubblicista).

Per il consiglio regionale: Leda D’Alonzo, Anna Di Giorgio, Jacopo Forcella, Andrea Rapino, Paolo Renzetti, Sergio Sciarra (professionisti) e Giampiero Lattanzio (pubblicista).

Per i revisori dei conti: Luca Pompei (professionista) e Riccardo Clinco (pubblicista).

Di seguito i nomi dei candidati della lista “Giornalisti per l’Ordine” del consiglio regionale uscente.

Per il consiglio nazionale: Stefano Pallotta (professionista) e Oscar Antonio Buonamano (pubblicista).

Per il consiglio regionale: Antimo Amore, Marco Camplone, Stefano Dascoli, Germana D’Orazio, Andrea Mori, Marina Marinucci (professionisti), Giuseppe Galasso, Daniele Imperiale e Andrea Lombardinilo (pubblicisti).

Per i revisori dei conti: Evelina Frisa, Giovanni Ruscitti (professionisti) e Fabrizia Cardinale (pubblicista).

Fino a stamattina si parlava anche di una terza lista in costruzione con a capo Alfredo Giovannozzi. Va ricordato, però, che le liste non sono vincolanti: tutti gli iscritti all’Ordine possono essere votati.

I giornalisti professionisti voteranno in prima convocazione il 12 e il 13 marzo online (con Spid o Carta di identità elettronica) e il 16 in presenza nelle tre sedi elettorali individuate all’Aquila (nella sede dell’Ordine in via Guido Polidoro 1), a Pescara (nella sala Michelucci dell’Aurum) e a Teramo (nel centro Ladomus, in via Nazario Sauro 50). I pubblicisti, invece, voteranno il 19 e il 20 marzo online, il 23 in presenza con le stesse modalità.