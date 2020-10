ELEZIONI ORDINE GIORNALISTI ABRUZZO: LA PRESENTAZIONE DI “CONTRORDINE” A L’AQUILA

L’AQUILA – Presentata anche all’Aquila, con una conferenza stampa, la campagna elettorale di ContrOrdine per il rinnovo del Consiglio regionale e nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Un’occasione per presentare la squadra dei professionisti e pubblicisti candidati e lanciare i punti chiave del programma, a cui seguiranno altri incontri su tutto il territorio regionale, per illustrare una proposta che ha quale punto principale il rinnovamento dell’Ordine e della categoria.

Presenti il candidato presidente Angelo De Nicola e candidati consiglieri Monica Di Fabio, Flavia Buccilli, Alberto Orsini e Giampiero Lattanzio.

L’incontro si è tenuto, significativamente, nella nota gelateria in piazza Duomo che proprio oggi ha presentato ufficialmente l’innovativo cono gelato con la facciata della basilica di Collemaggio e la scritta “L’Aquila città del Perdono” a seguito del riconoscimento Unesco della Perdonanza Celestiniana quale patrimonio dell’umanità.

“Perché l’innovazione – è stato detto dai candidati – come il cambiamento, è la parola d’ordine della nostra lista”.

“Abbiamo formato una squadra capace di dare voce a tutte le anime della nostra professione- hanno aggiunto i candidati di ContrOrdine – Ci sono precari, ci sono figure che rappresentano tutte le realtà attraverso cui la professione oggi si esprime, c’è un’ampissima rappresentanza femminile e ci sono storie professionali chiare e capaci di incarnare una concreta opportunità di cambiamento.

Il punto cardine: “Noi siamo per l’Ordine, ma per un Ordine rinnovato: oggi abbiamo una presidenza regionale che dura da 16 anni, un consigliere nazionale che è in carica da 22 anni e siccome da giornalisti siamo i primi a lamentare lo status quo quando ce lo troviamo davanti, ad esempio nella politica, senza fare nessuna polemica chiediamo un cambiamento di passo e lo chiediamo alla categoria, per questo abbiamo deciso di chiamarci ‘ContrOrdine'”.

Il programma: “Ci proponiamo ai colleghi con alcune idee di partenza, a cui se ne potranno aggiungere altre, che puntano tutte a ricucire in modo condiviso un rapporto di fiducia fra Ordine e mondo esterno. Noi lo faremo lavorando per una riforma seria della categoria; adoperandoci a favore dell’affermazione dei diritti e del rispetto delle regole; proponendo una vera e propria riqualificazione della categoria; considerando le nuove tecnologie buone opportunità perché il nostro lavoro cresca e dia da vivere a chi lo sceglie; dando grande attenzione alla formazione professionale, alla deontologia e a una necessaria legge per l’editoria anche in ambito locale; adoperandoci per il riconoscimento del lavoro dei giornalisti negli ambiti pubblici e privati in cui oggi operano; cercando, infine, un contatto necessario con il mondo della scuola, perché i ragazzi ricevano dagli addetti ai lavori i fondamenti di una corretta educazione all’attualità e all’uso dei media. Con questo bagaglio di prime idee e le nostre storie invitiamo i colleghi a costruire, insieme, un’alternativa. Un Ordine davvero rinnovato”.

“Non siamo e non saremo un bigliettino fuori dal seggio elettorale, ma una lista di persone, di giornalisti, di professionisti e pubblicisti che vogliono cambiare il corso delle cose”.

