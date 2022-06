ELEZIONI ORTONA: DI NARDO, “SEDE DISTACCATA UNIVERSITÀ, LAVORO E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI”

ORTONA – “La mia candidatura nasce dalla necessità profonda di rinnovamento della classe dirigente di Ortona, e dunque il mio appello va ai giovani, alla luce del fatto che nel mio programma sono proprio le politiche giovanili ed avere la loro centralità, a cominciare dall’istituzione di una sede distaccata universitaria ad indirizzo di economia marittima, scienze nautiche, ingegneria navale. Un progetto concreto, che si affianca ad altre azioni volte a far sì che i giovani non debbano più lasciare la nostra città, in mancanza di opportunità e buona occupazione”.

E’ uno dei passaggi dell’intervista streaming ad Angelo Di Nardo, l’esponente di Fratelli d’Italia candidato sindaco di Ortona, già aspirante primo cittadino nel 2017 ed oggi consigliere comunale di minoranza. A sostenerlo una coalizione che vede la presenza di cinque liste: Fratelli d’Italia, Lega, Libertà e Bene Comune per Ortona, Ortona Sociale ed Ortona Futura.

L’INTERVISTA