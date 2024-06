ELEZIONI: PAGANO, “VINCENTI AL PRIMO TURNO A PESCARA, MONTESILVANO E GIULIANOVA CON FI TRAINANTE”

PESCARA “Non si possono rivelare i contenuti di un recentissimo sondaggio elettorale da noi commissionato. Ma posso comunque dire che siamo certi che a Pescara possiamo vincere al primo turno, con il nostro candidato Carlo Masci, e che Forza Italia sarà trainante, con risultati molto positivi, oltre a quello che abbiamo ottenuto alle elezioni regionali dove abbiamo sfiorato il 14%. Siamo certi che potranno farcela al primo turno anche i candidati del centrodestra a Montesilvano, Ottavio De Martinis, e a Giulianova, Jwan Costantini“.

Lo afferma, nell’intervista ad Abruzzoweb, Nazario Pagano, deputato, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e segretario regionale di Forza Italia, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno in Abruzzo

Per quanto riguarda invece le elezioni europee, spiega Pagano: “Forza Italia appartiene alla grande famiglia e il Partito popolare Europeo, che raccoglie maggiori consensi nei 27 paesi dell’Unione e ha espresso negli ultimi decenni il presidente della commissione europea. Tutti i sondaggi dicono che continuerà ad esprimere anche per il futuro la maggioranza relativa, ed è questa la ragione per la quale occorre votare Forza Italia, che rappresenta il Partito popolare Europeo in Italia, e si sente particolarmente responsabilizzata perché sa che i propri eletti conteranno e potranno esprimere fino in fondo la propria azione politica, al contrario di altri candidati che purtroppo conteranno molto meno, o non conteranno affatto, perché appartengono partiti che non rientrano fra quelli che saranno in maggioranza”

L’auspicio di Pagano è però che gli alleati di governo in Italia Fratelli d’Italia e Lega, che appartengono ad altre famiglie politiche, convergano con il Partito popolare Europeo.

“Su molti temi delle politiche europee con Lega e Fratelli d’Italia abbiamo le stesse posizioni fortemente critiche rispetto a quelle espresse in questi anni da commissari europei della sinistra. In particolare sulle politiche green, ambientali, della mobilità, delle concessioni balneari.

Il partito Conservatore dovrebbe aggiungere i suoi numeri a quelli del Partito popolare europeo per esprimere una nuova maggioranza. Con la Lega è più complicato essendo spostata più a destra, ma l’obiettivo deve essere questo”.

LA DIRETTA