PESCARA – Enrico Letta e Giuseppe Provenzano, segretario e vicesegretario nazionale del Partito Democratico, saranno nei prossimi giorni in Abruzzo per la campagna elettorale in vista delle elezioni in programma il prossimo 25 settembre.

Ad annunciare ufficialmente gli appuntamenti il Pd regionale in una nota.

In particolare, Letta sarà a Teramo il 14 settembre e Provenzano a Pescara il 12 settembre. I dettagli saranno resi noti in seguito.

