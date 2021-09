ELEZIONI, PD: MINISTRO ORLANDO 27 E 28 SETTEMBRE IN ABRUZZO

LANCIANO – Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, sarà in Abruzzo lunedì 27 e martedì 28 settembre, in una visita organizzata dal Partito Democratico regionale.

Lunedì 27 settembre alle 13.30 a Sulmona, presso la sede del Pd in Corso Ovidio 226, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori, promossa dal Pd Abruzzo. Alle 14.30 parteciperà a un incontro elettorale sempre a Sulmona, a Palazzo San Francesco. Alle 21 prenderà parte a un’iniziativa elettorale a Lanciano.

Martedì 28 settembre alle 10.30 a Vasto incontrerà le delegazioni dei lavoratori di Riello, Brioni, Sevel, Pilkington e Denso e alle 11.45, sempre a Vasto, parteciperà a una conferenza stampa nell’ambito della campagna elettorale.

Il segretario del Pd Abruzzo, Michele Fina, sottolinea che la visita del ministro “ha un taglio fortemente operativo. Il ministro Orlando parteciperà e sosterrà pubblicamente alcuni dei nostri candidati alle elezioni amministrative, ma anche l’iniziativa della Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori del Pd Abruzzo e incontrerà i lavoratori che stanno affrontando difficili vertenze. Mai come in questa fase il tema del lavoro è decisivo, e la presenza dello Stato fondamentale per accompagnare i processi di cambiamento e transizione, per fornire protezione ai lavoratori”.