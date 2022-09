ELEZIONI, PD: NICOLA ZINGARETTI IL 7 SETTEMBRE A CELANO

L’AQUILA – Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla Camera, sarà a Celano (L’Aquila) mercoledì 7 settembre alle 18, all’Auditorium Enrico Fermi, in un evento organizzato dal Partito Democratico abruzzese.

Michele Fina, segretario del Pd regionale e candidato al Senato, sottolinea che si tratta di “un incontro molto importante, la prosecuzione del nostro impegno per l’Abruzzo che passa in una porzione significativa per l’alleanza con il Lazio. Il Pd abruzzese ci lavora da anni, grazie anche alla disponibilità di Zingaretti, e intendiamo dare seguito al percorso intrapreso, che è stato decisivo per ottenere risultati importanti come il progetto di velocizzazione del collegamento ferroviario tra Roma e Pescara”.

“Ora è il momento di nuove sfide e collaborazioni, che riguardano nuove possibilità e integrazioni per territori e comunità già abituati a considerarsi complementari. Penso al turismo e alla cultura, solo per citare due ambiti”, conclude Fina.