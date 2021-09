ELEZIONI PENNE: DOMANI PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATO SINDACO GILBERTO PETRUCCI

PENNE – Si terrà domenica 12 settembre 2021, alle ore 17.30, nel Chiostro di San Domenico, in Piazza Luca da Penne, in occasione di un evento pubblico, nel rispetto delle misure anti-covid, la presentazione dei candidati della lista “Penne Viva” del candidato sindaco Gilberto Petrucci e sarà illustrato il programma amministrativo.

“Sarà l’occasione per confrontarci con i cittadini sul nostro programma e presenteremo la squadra – ha detto il candidato sindaco Gilberto Petrucci -. Siamo un gruppo coeso, forte e determinato; conosciamo i problemi della città e siamo pronti per amministrare una comunità che ha bisogno di nuove energie per tornare a essere il fulcro dell’area vestina. Siamo pronti”. (ufficio comunicazione lista Penne Viva)