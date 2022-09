ELEZIONI, PERSIA (FI): “SUBITO MISURE CONTRO SPOPOLAMENTO AREE INTERNE”

TERAMO – “I dati Istat registrano un calo demografico nel territorio pari a -2,9%, maggiore di quasi il doppio rispetto al dato nazionale (-1,54%). Propongo con determinazione delle linee di sviluppo incentrate su quattro tematiche principali per un’agenda concreta e da attuare immediatamente”.

Così, in una nota, l’imprenditrice Francesca Persia, candidata in Abruzzo alla Camera dei Deputati con Forza Italia, decisa a dedicare grande attenzione alle aree interne.

Le tematiche:

1. Valorizzare e rilanciare il turismo sostenibile con attrazioni per ogni fascia d’età, in linea con la natura dei luoghi.

2. Sviluppare la transizione ecologica ed energetica giusta, basata su uno sviluppo sostenibile che tuteli l’ambiente attraverso il sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica.

3. Rimettere in discussione i vincoli dettati dall’Ente Parco per rendere i luoghi montani maggiormente fruibili.

4. Aumentare e migliorare le condizioni di viabilità ed infrastrutture per incentivare l’attrattività delle aree interne.”.

Originaria di Tottea di Crognaleto (Teramo), spiega Persia, “tocco con mano ogni giorno lo spopolamento sempre più rapido delle aree interne e conosce i problemi veri contro cui lottano i cittadini: servizi in diminuzione, costi sempre più elevati, trasporti insufficienti”.

“Attuando queste direttive necessarie, avremo modo di creare un volano di accessibilità, cultura e fruibilità del territorio montano e degli impianti sciistici. La nostra strategia è a lungo termine e, a differenza delle precedenti, ha una visione d’insieme di un territorio vasto, lasciato per anni in seconda battuta. Vogliamo contrastare lo spopolamento, ma anche implementare la qualità della vita nelle aree interne, dove spesso è più difficile sotto molti aspetti rimanere o addirittura tornare”, conclude Persia.