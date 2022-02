ELEZIONI, PEZZOPANE: “L’AQUILA DA PROBLEMA A GRANDE OPPORTUNITA’, SFIDA APPASSIONANTE”

L’AQUILA – “La sfida vera? Trasformare L’Aquila da problema nazionale ad opportunità per l’Italia e l’Europa. Con una strategia nuova e condivisa che unisca la modernizzazione con la solidarietà”.

Lo scrive in una nota la deputata Pd e candidata a sindaco dell’Aquila, Stefania Pezzopane, commentando la visita in città di Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Autonomie territoriali ed Enti locali, ex ministro per gli Affari regionali del secondo governo Conte.

“Da anni L’Aquila è un problema per il Paese, prima con la pesante crisi del sistema manifatturiero, poi con il drammatico terremoto del 2009 e 2016, poi con la pandemia – dice Pezzopane – Ma abbiamo creato in Parlamento in questi anni, le condizioni perché L’Aquila giochi un ruolo in Italia, nel sistema appenninico, in Europa. L’Aquila deve prendere importanti decisioni per il suo futuro. Ed io voglio farlo con una coalizione ampia di persone che sanno impostare, condividere e realizzare un progetto di presente e di futuro”.

“È stata molto significativa la presenza di Francesco Boccia, braccio destro di Enrico Letta, mio collega alla Camera, ottimo ministro del Conte 2 e sostenitore in quell’esecutivo di tante mie iniziative – osserva -: dalla stabilizzazione dei precari della ricostruzione, al finanziamento delle ricostruzioni del 2009 e del 2016, alla soluzione della vertenza delle tasse sospese, alle semplificazioni e tanto altro ancora. Il Pd ha creduto nella ‘missione ricostruzione’ e con il Pnrr fondo complementare per i crateri sismici ha sostenuto la nuova ‘missione rilancio socioeconomico’ del territorio. Ma i fondi spesso vengono spesi da comune e regione in mille rivoli senza un disegno di città , per precisa responsabilità di un Sindaco che si è sfinito ossessivamente nel costruire un sistema di potere asfissiante, ma che non crea ne’ indotto ne’ posizionamento della città”.

“Il Partito Democratico, ha ribadito Boccia con tutto il gruppo dirigente del Pd regionale, provinciale e comunale è in campo con le sue migliori energie, è in campo perché ha voglia di sostenere un progetto nuovo per L’Aquila dopo aver sostenuto le mie battaglie in Parlamento. L’Aquila deve rivestire un ruolo nuovo a livello nazionale e regionale. I fondi servono a questo, non a soddisfare i capricci del sindaco o di qualche assessore. L’Aquila ha la vocazione di grande capoluogo europeo, non può essere ridotto ad un feudo di partito, la città ed il territorio meritano di più. Francesco Boccia ha ribadito l’unità del Pd attorno a me e dentro una coalizione che si pone alternativa alla destra al governo della città”.

“Sto lavorando al campo largo, dopo aver consolidato il rapporto con le forze politiche e le liste che immediatamente hanno condiviso un percorso, voglio condividere con loro e con altri una visione di città, non è solo un fatto di liste, di numeri, di sondaggi che sono comunque incoraggianti”.

Abbiamo unito Pd, Art1, Sinistra italiana, L’Aquila coraggiosa, Cambiare insieme-Idv, Demos, Europa verde, Partito socialista, Lista Amministratori, Rifondazione e lavoro per andare oltre, in modo inclusivo, rivolgendomi a tutte e tutti coloro che voglio trasformare L’Aquila in una accogliente e moderna città europea, non più succube e non chiusa dal filo spinato che tanto piace al partito di Biondi e Marsilio”, conclude Pezzopane.