ELEZIONI POLITICHE: ITALIA SOVRANA E POPOLARE, A PESCARA RACCOLTA FIRME ALLA NAVE DI CASCELLA

PESCARA – Questa sera a Pescara, alla Nave di Cascella, dalle ore 19.30 spazio alla raccolta firme per la presentazione della lista Italia Sovrana e Popolare – di cui fanno parte, tra gli altri, Partito Comunista di Marco Rizzo, Riconquistare l’Italia, partito nato in Abruzzo, dell’avezzanese Stefano D’Andrea, e Ancora Italia di Francesco Toscano – in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Della lista Italia Sovrana e Popolare fanno parte anche diverse associazioni, tra cui il Comitato No Draghi. Si tratta di una delle tante iniziative di raccolta firme che la lista ha organizzato su tutto il territorio nazionale.

In una vera e propria corsa contro il tempo, soprattutto a causa dei ritardi da parte del ministero dell’Interno nel mettere a disposizione i moduli ufficiali, la lista Italia Sovrana e Popolare – viene spiegato in un comunicato – “sta raccogliendo un ottimo consenso, segno che nel nostro Paese c’è ancora spazio per la politica vera e popolare”. “In Abruzzo siamo a buon punto, ma non intendiamo fermarci”, conclude il comunicato.