ELEZIONI POLITICHE: QUAGLIERI, “RIBADISCO MIA TOTALE APPARTENENZA A FRATELLI D’ITALIA”

AVEZZANO – E’ opportuno fare delle precisazioni su quanto riportato in data odierna. Ancora una volta mi trovo ad essere oggetto di ipotetiche migrazioni politiche e, caso strano, sempre a ridosso di appuntamenti elettorali. Fermamente, quindi, ribadisco la mia totale appartenenza a Fratelli d’Italia, partito che mi ha dato la possibilità di essere eletto in seno al Consiglio Regionale Abruzzo e di presiedere la V^ Commissione”.

L0 afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Mario Quaglieri, medico chirurgo, in una precisazione a questa testata, in riferimento all’articolo di oggi sui possibili candidati in Abruzzo alle elezioni politiche del 25 settembre.

“Non ho e non ho mai avuto alcuna intenzione di interloquire con altri gruppi politici al fine di ottenere una poltrona. Ho massimo rispetto e fiducia del Pres. Marsilio, dei vertici nazionali e regionali del partito ai quali mi lega una amicizia oltre all’aspetto prettamente politico.

Ciò è emerso anche nell’ultimo coordinamento di FDI tenutosi nel pomeriggio di mercoledì scorso a Pescara. In quella sede, alla presenza del Governatore Marsilio del Coordinatore regionale Sigismondi e di tutta la dirigenza regionale, ho avuto modo, con estrema serenità, di garantire il massimo impegno e spirito di abnegazione affinché nelle imminenti elezioni politiche in campo nazionale ma soprattutto in Abruzzo, il nostro partito riesca a raggiungere una percentuale tale da poter rappresentare la prima forza politica italiana”.

“Perciò, concludendo, aldilà di chi saranno i nomi che riceveranno la candidatura, con la presente nota confermo la mia appartenenza a Fratelli d’Italia ed il mio massimo impegno per la continua crescita del partito”, chiosa Quaglieri.

Quaglieri era stato al centro di polemiche politiche in occasione delle elezioni Avezzano quando è stato accusato negli ambienti di centrodestra di aver appoggiato Gianni Di Pangrazio con la candidatura di un suo uomo, in competizione con il candidato del centrodestra, e di Fdi, il leghista Tiziano Genovesi. Quaglieri è stato sindaco di Trasacco per due mandati successivi dal 2012, e prima di luo ha indossato la fascia tricolore il compianto padre Luigi Quaglieri, scomparso nel 2015, per anni direttore sanitario della Asl Avezzano-Sulmona-Castel di Sangro.