ELEZIONI, PRATA D’ANSIDONIA: SINDACO EUSANI CERCA RICONFERMA, IN CORSA ANCHE GIORDANI

PRATA D’ANSIDONIA – In vista delle prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno, A Prata d’Ansidonia (L’Aquila) punta alla riconferma il sindaco uscente Paolo Eusani, 39 anni, dopo due mandati. È candidato alla carica di sindaco per la lista denominata “Insieme per il territorio”.

La lista concorrente sostiene la candidatura del 41enne Luca Giordani, espressione della lista “Uniti per Prata”.

INSIEME PER IL TERRITORIO – PAOLO EUSANI

Luigi Carosi, Antonio Figurelli, Fabiana Fonti, Roberta Sidoni, Luca Galano, Antonello Aloisio, Marilisa Iapadre.

UNITI PER PRATA – LUCA GIORDANI

Edoardo Di Bartolomeo Duronio, Gabriela Iuliana Grumazescu, Andrea Orazzo, Valeria Faraglia, Feride Ibra, Chiara Di Gregorio, Paolo Tarquini.