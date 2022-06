ELEZIONI PRATOLA PELIGNA: PLEBISCITO PER ANTONELLA DI NINO, ANCORA SINDACO CON IL 73,1%

PRATOLA PELIGNA – A Pratola Peligna 7.840 abitanti, confermato il sindaco uscente, Antonella Di Nino, avvocato 45enne, già vicepresidente della Provincia dell’Aquila nella giunta Del Corvo, con la lista civica di matrice centrodestra “Pratola bellissima”, che ha ottenuto un plebiscito con il 73,1% pari a 3077 voti.

L’avversario Alfonso Fabrizi, 73 anni, ex ferroviere, ora imprenditore nel mondo delle rinnovabili, si ferma al 26,5% pari a 1115 voti. Iscritto al circolo del Pd di Pratola Peligna, la sua “Pratola città futuro”, civica di matrice centrosinistra, è la sintesi dei due gruppi dell’opposizione in carica: Partito democratico e Pratola Insieme, che fa capo all’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo. Quest’ultimo in cerca di riscatto dopo la cocente sconfitta di Sulmona dove quelli del Pd erano i rivali da battere. Roberto Di Giangiacomo ha infine preso solo 16 voti pari allo 0,3%