ELEZIONI, PRESENTATA LA LISTA “L’AQUILA FUTURA” A SOSTEGNO DI BIONDI: “PROFESSIONALITA’ E PASSIONE”

L’AQUILA – “Sono contento di essere riuscito a richiamare e riunire intorno allo stesso progetto politico di crescita per la città e il suo comprensorio persone, uomini e donne, in perfetta parità di genere”.

Così Roberto Santangelo, capolista di L’Aquila Futura nel corso della presentazione questa mattina a Palazzo Fibbioni, della lista che alle prossime amministrative del 12 giugno sostiene Pierluigi Biondi alla carica di sindaco.

“La lista è formata, come ho detto, da 16 donne e 16 uomini e coniuga esperienza e professionalità acquisita nei diversi settori della società. Alcuni candidati sono attualmente in carica e si ripresentano forti dell’esperienza maturata sui scranni dell’assise comunale e che quindi, se rieletti, avranno la possibilità di proseguire il lavoro intrapreso. Altri componenti la lista sono alla prima esperienza politica, ma non per questo meno meritevoli di attenzione”.

“Io stesso – ha proseguito Santangelo – sono l’unico consigliere regionale che si ricandida al comune dell’Aquila perché sono fermamente convinto che le battaglie che si portano avanti in Regione sono frutto anche della conoscenza delle problematiche e delle necessità di un territorio che derivano solo da un contatto diretto con la realtà che si vive quotidianamente”.

“Nella lista L’Aquila Futura, altro elemento distintivo, è rappresentato dalla presenza del candidato più giovane di tutte le liste in campo, Luca Chiappini, classe 2004, che con l’entusiasmo di chi si cimenta per la prima volta in una competizione politica può apportare quell’energia giovanile positiva capace di imprimere un forte cambiamento”.

“Mi auguro che i cittadini comprendano le nostre idee e le nostre proposte accordando il loro consenso alla lista L’Aquila Futura e ci permettano così di continuare il lavoro intrapreso per la crescita economica, sociale e culturale della città dell’Aquila e delle frazioni”.

Oltre a Roberto Santangelo capolista, e al già citato Luca Chiappini i componenti la lista L’Aquila Futura sono: Luca Rocci, Francesco Cristiano Bignotti, Gianluca Alimonti, Maria Emma detta Emmy Attardi, Monica Badia, Lucilla Biagini, Nicoletta Calabrese, Morena Ciavola, Laura Cococcetta, Marcello Coletti, Maria detta Miriam Cota, Fabio De Benedictis, Luca De Meo, Alice Di Prospero, Pamela Galasso, Cinzia Leopardi, Alessandro Longhi, Alfonso Magliocco, Marianna Pantano, Marzia Pitolli, Guglielmo Santella, Angelo Sarra, Alessia Sciomenta, Michele Sebastiani, Filippo Sette, Attilio Tarquini, Ilaria Tedeschini, Emanuela Tiboni, Manuela Tursini, Tito Zecca.