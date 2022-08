ELEZIONI, PRESENTATE LISTE TERZO POLO IV-AZIONE: “NOSTRO INGRESSO RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE”

PESCARA – “Questa mattina abbiamo presentato le liste del terzo polo per un Abruzzo sul serio. Eravamo in tanti, ma soprattutto c’era quella speciale aria che fa accedere fatti nuovi. Il nostro ingresso in campo rimette tutto in discussione, conquisteremo il nostro spazio”.

Così il deputato di Italia Viva, Camillo D’Alessandro, al termine della presentazione delle liste dei candidati in Abruzzo per il terzo polo di Iv-Azione nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sala consiliare del Comune di Pescara. Presente, tra gli altri, anche il candidato Giulio Cesare Sottanelli.

Camera Plurinominale

Giulio Sottanelli; Roberta Dell’Aguzzo, Confartigianato Aquila; Riccardo Giampiero, consigliere comunale di Chieti (Italia Viva); Massimina Erasmi, consigliere comunale di Pineto e imprenditrice;

Camera Uninominale

– Pescara/Teramo: Roberto Quercia, commercialista/imprenditore;

– Chieti: Fuiano Gaetano Luigi, dirigente scolastico di Vasto;

– L’Aquila/Teramo: Emanuela Pistoia – Professore UNITE

Senato Plurinominale

Camillo D’Alessandro, deputato Italia Viva, commercialista; Nausicaa Cameli, fisiopterapista; Alfredo Chiantini, avvocato e consigliere comunale di Avezzano, di Italia Viva.

Senato Uninominale: Gianfranco Giuliante.