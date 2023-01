ELEZIONI PRESIDENTE PROVINCIA TERAMO, URNE APERTE. SFIDA TRA SINDACI D’ANGELO, PICCIONI E VAGNONI

TERAMO – Urne aperte per le elezioni del nuovo presidente della Provincia di Teramo: fino alle 20 potranno recarsi alle urne i 613 consiglieri comunali dei 47 comuni della provincia, con voto ponderato, ovvero più pesante per i centri maggiormente popolosi. Lo spoglio avverrà dopo le 20 e l’esito della consultazione si saprà a stretto giro.

Tre i candidati in campo, con coalizioni trasversali e inedite che li sostengono in una elezione che rappresenta un test anche in vista delle comunali di primavera a Teramo, oltre che il controllo di un ente di secondo livello che si occupa di edilizia scolastica e viabilità.

Domenico Piccioni, sindaco di Tortoreto, è appoggiato da Fratelli d’Italia e in particolare del sottosegretario di Giunta Umberto D’Annuntiis, clamorosamente anche dal Partito Democratico, come da direttiva ufficiale che potrebbe non essere seguita, dagli amministratori che fanno riferimento al “partito” di Paolo Gatti, ancora potente e influente ex assessore regionale di Forza Italia, dai consigliere di Abruzzo in comune, Sandro Mariani, civico che ha in tasca la tessera Pd, da Giulio Cesare Sottanelli, deputato e coordinatore regionale di Azione.

Camillo D’Angelo, sindaco di Valle Castellana, è appoggiato da centrosinistra il comune di Teramo, del sindaco ricandidato alle comunali di primavera, Gianguido D’Alberto che con il meccanismo del voto ponderato, da Italia Viva e ha tra i suoi mentori il consigliere regionale del Pd, Dino Pepe. D’Angelo può contare su tanti consiglieri dei comuni dell’entroterra montano, a prescindere dalle appartenenze politiche. Questo perché in gioco è anche il peso dei territori, e c’è chi vede con il fumo negli occhi gli altri due candidati espressione della costa teramana.

Infine Massimo Vagnoni, sindaco di Martinsicuro, appoggiato da Forza Italia e Lega, in particolare dal consigliere regionale della Lega Emiliano Di Matteo.

Come detto si vota con il meccanismo della presenza ponderata.

Teramo, unco comune sopra i 30mila abitanti, è in fascia verde e il voto dei 33 consiglieri vale lo 0,595.

In fascia rossa, da 10mila a 30mila abitanti ci sono Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi ed Atri. Il voto dei 136 di consiglierI vale lo 0,257

In fascia grigia, da 5mila a 10 mila abitanti ci sono Montorio, Notaresco, Sant’Egidio alla vibrata, Nereto, Sant’Omero, Civitella del Tronto, Bellante, Campli, Castellalto e Mosciano Sant’Angelo Il voto dei 199 consiglieri vale 0,199.

In fascia arancione, da 3mila a 5mila abitanti ci sono Colonnella. Isola del Gran Sasso, Corropoli e Morro d’oro e ilo voto dei 52 consiglieri vale 0,118.

Infine la fascia azzurra, con tutti gli altri comuni sotto i 3mila, i cui 205 consiglieri hanno un voto che vale 0,05.