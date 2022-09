ELEZIONI: PROSEGUE IL TOUR DI D’ALFONSO, GLI APPUNTAMENTI

PESCARA – Dopo l’inaugurazione del comitato elettorale di Piazza Unione a Pescara nel pomeriggio di ieri, Luciano d’Alfonso, candidato capolista al collegio plurinominale della Camera dei Deputati, entra nel vivo della campagna con il suo tour elettorale.

Come si legge in una nota: “In percorso di vicinanza alle persone e ai territori consolidato nel tempo e giornalmente viene riportato nella sua agenda sempre pubblica sui social e nella sede dell’Officina di Pescara di Via dei Marrucini vede oggi Luciano D’Alfonso su tutte le province abruzzesi , a partire da via Caduti per Servizio a Pescara Manoppello , per poi muoversi verso Brecciarola di Chieti e poi alla volta dell’aquilano ad Avezzano prima per l’apertura del comitato elettorale PD per raggiungere poi a Pacentro parteciperà all’evento denominato ‘Corsa degli zingari'”.

Dalle 18:00 gli appuntamenti politici con il Partito Democratico, a Chieti per l’assemblea pubblica del PD e alle 21:00 a Roseto per l’inaugurazione del Comitato elettorale PD – Sede di Roseto.

“Ora più che mai serve consolidare il rapporto di vicinanza e prossimità con le comunità, i sindaci, i lavoratori e le imprese del nostro territorio”, conclude la nota.