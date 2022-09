ELEZIONI: “PROVINCIA DI TERAMO TAGLIATA FUORI DA POLITICA”, ABRUZZO IN AZIONE CONVOCA CONFERENZA

TERAMO – “Irrispettosa la scelta della politica nazionale di tagliare completamente fuori l’Abruzzo e soprattutto la provincia di Teramo da ogni scelta strategica e politica del Paese”.

Così Giulio Cesare Sottanelli, segretario regionale Abruzzo in Azione e candidato alle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre, che annuncia per domani, venerdì 16 settembre alle 11, presso l’assicurazione Sottanelli, in via Pellecchia n.14, Teramo, una conferenza stampa sul tema.

“Un affronto alla Regione Abruzzo, a tutti gli abruzzesi, nonché a tutti i teramani che non può di certo essere accettato”, sottolinea.