L’AQUILA – Urne chiuse alle 20 in Abruzzo per le elezioni provinciali di Chieti, Pescara L’Aquila e Teramo. Nei primi tre casi per eleggere il presidente e il nuovo consiglio a 12 componenti, l’ultimo caso solo il consiglio, con in presidente Diego di Bonaventura, che resterà in carica un altro anno.

A L’Aquila è stato riconfermato il presidente uscente, il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, sfidato dal sindaco di Tagliacozzo, civico appoggiato dal centrosinistra, Vincenzo Giovagnorio; a Pescara eletto il sindaco leghista di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che ha battuto il competitor del centrosinistra, Alessandro D’Ascanio, sindaco di Roccamorice, del Partito democratico; si attendono i risultati di Chieti, dove lo spoglio inizierà domani mattina, parte avvantaggiato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, del Partito democratico rispetto al sindaco di centrodestra di Lanciano, Filippo Paolini.

A votare solo sindaci e consiglieri in carica, nei 108 comuni dell’Aquilano, nei 104 del Chietino, dei 46 del Pescarese e 47 del Teramano.

Alla chiusura delle urne per il voto delle elezioni provinciali, la media dell’affluenza al voto si conferma altissima in Italia, arrivando a sfiorare l’80% degli aventi diritto, con punte di oltre il 93%.

Attesi in serata i nomi di tutti i presidenti eletti nelle 31 Province in cui si è votato anche per questa carica, mentre per i 71 consigli provinciali occorrerà aspettare la giornata di domani.

L’AQUILA – ANGELO CARUSO

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, riconfermato presidente della Provincia dell’Aquila.

E così Caruso, vicino a Fratelli d’Italia, ha vinto la sfida con il sindaco di Tagliacozzo, civico appoggiato dal centrosinistra, Vincenzo Giovagnorio.

Il dato ufficiale dell’affluenza alle urne, alle 20, riporta 1.034 votanti su 1.256 pari al 82,32%. A votare solo i sindaci e consiglieri in carica nei 108 comuni dell’Aquilano.

Caruso è stato nominato ieri al Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. È sostenuto dalle liste “Per la provincia dell’Aquila-centrodestra” e “Provincia insieme”.

Il suo sfidante, Vincenzo Giovagnorio, sindaco appena riconfermato a Tagliacozzo, appoggiato dal centrosinistra, ma anche da un fronte trasversale e civico che fa riferimento al sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, era sostenuto dalla lista “Provincia in Europa”.

“Desidero congratularmi con Angelo Caruso per la sua riconferma alla guida della Provincia dell’Aquila. Non posso che accogliere con entusiasmo questo risultato elettorale, con la convinzione che la continuità amministrativa sia presupposto fondamentale per la tanto agognata ripresa economica e sociale dell’intero territorio dopo il duro e lungo periodo pandemico”, scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Se la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila e il Comune che ho l’onore di amministrare – prosegue Biondi – continuano a essere guidate dalla componente di centrodestra, significa che l’azione di governo è stata efficace e premiata dal giudizio insindacabile dei cittadini. Sono sicuro che l’amico Angelo procederà nel segno del buon governo finora dimostrato, fornendo il proprio contributo futuro per la rinascita definitiva delle aree interne, che hanno bisogno anche del giusto e fattivo dialogo tra i vari livelli istituzionali”.

“Rivolgo un ringraziamento anche allo sfidante, Vincenzo Giovagnorio – conclude Biondi – Il ruolo di un’opposizione costruttiva è fondamentale per qualsiasi amministrazione, sia essa locale o nazionale”.

In una nota l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, di Fratelli d’Italia, scrive: “La conferma di Angelo Caruso a presidente della Provincia dell’Aquila conferma la solidità della coalizione di centrodestra e l’inaffidabilità di un’alleanza tra il centrosinistra e le realtà cosiddette civiche”.

“È vero che si tratta di elezioni di secondo livello, ma per questo di significato se vogliamo ancor più importante dal punto di vista instrinsecamente politico”, rileva Liris, “considerando che dimostra come la coalizione dei partiti di centrodestra sia più credibile e affidabile di altre compagini, rivelandosi interlocutore privilegiato per decine di amministratori locali”.

“Al presidente Caruso rivolgo i migliori auguri di buona prosecuzione del lavoro intrapreso” aggiunge l’assessore, “a beneficio dell’intera provincia”.

“Difesa delle aree interne, conservazione e tutela delle identità, delle diversità e delle autenticità dell’entroterra abruzzese, questo auspico che persegua la nuova, confermata amministrazione provinciale a trazione Fratelli d’Italia”, conclude Liris, “facendosi portabandiera delle esigenze dei piccoli comuni e delle aree fragili e marginali”.

PESCARA – OTTAVIO DE MARTINIS

Ottavio De Martinis eletto presidente della Provincia di Pescara.

Il sindaco leghista di Montesilvano era già dato per favorito rispetto allo sfidante del centrosinistra, Alessandro D’Ascanio, sindaco di Roccamorice, del Partito democratico. Ad eleggerlo i sindaci e consiglieri in carica dei 46 Comuni del Pescarese.

“Alla Provincia di Pescara continua il buon governo del centrodestra con l’elezione alla carica di presidente del sindaco Ottavio De Martinis, una vittoria per la quale sicuramente la lista di Forze di Libertà è stata determinante in termini di voti, di preferenze, ma soprattutto di idee e di programmi. Già da domani riprendiamo il lavoro per portare avanti i progetti preannunciati, per chiudere gli appalti in corso, e aprire nuovi cantieri di interventi e proposte, portando sul nostro territorio i fondi dei nuovi cicli di programmazione Fsc, Fesr e PNRR per realizzare le opere strategiche che ancora mancano”, è il commento del presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri alla vittoria elettorale del sindaco di Montesilvano.

“Ci sono molti temi di lavoro sul tavolo – ha ricordato il presidente Sospiri – Il primo affonda le radici nell’attesa approvazione della legge delega di iniziale riforma delle Province, anche alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato la Legge Delrio una ‘norma incostituzionale’ non essendo stato portato a termine il processo stesso di riforma. Il presidente De Martinis oggi ha l’opportunità di avere una norma che potrebbe, se approvata dal Parlamento, restituire alle Province la dignità che meritano, ridando loro deleghe, funzioni, competenze, risorse finanziarie e personale, e soprattutto potrebbe restituire un ruolo diverso per consiglieri e assessori”.

“Il presidente De Martinis dovrà ora misurarsi con i nuovi cicli di programmazione, ossia i Fondi di Sviluppo e Coesione, Fesr e Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza per pensare a nuove opere sulla viabilità od opere di depurazione da affidare alla Provincia come ente diretto, quindi per la grande viabilità extracomunale e per i lavori sugli Istituti di Istruzione, oltre che con il ruolo della Provincia di coordinamento e di indirizzo per gli Enti comunali, e troverà un corredo progettuale da mandare avanti, e penso agli assi viari di penetrazione nell’area vestina, alle opere previste per i nostri Istituti scolastici, ai ponti ciclabili per collegare le verticalità. Il presidente De Martinis oggi ha vinto la prima sfida, conquistando la fiducia dei colleghi amministratori – ha aggiunto Sospiri – perché tutti coloro che si ritrovano nei principi di un buon governo hanno scelto chi quei problemi li vive e li conosce ogni giorno, come Ottavio da sindaco di Montesilvano. Forze di Libertà ha dato un contributo decisivo e determinante per raggiungere l’obiettivo odierno, già al momento della presentazione della candidatura. Ora andiamo a ben governare”.