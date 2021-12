ELEZIONI PROVINCIALI CHIETI, LEO MARONGIU UNICO CANDIDATO SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO

CHIETI – Ieri alle ore 20 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature a segretario provinciale del Partito Democratico di Chieti per il congresso, che sulla base del Regolamento nazionale doveva tenersi entro l’anno. La provincia di Chieti era infatti l’unica in Abruzzo cui gli organismi eletti nel 2017 non erano stati rinnovati. La Commissione congressuale provinciale, incaricata di sovrintendere le operazioni elettorali, ha ricevuto una sola candidatura nella persona di Leo Marongiu.

La sua proclamazione ufficiale quale segretario provinciale avverrà nell’ambito dell’Assemblea provinciale che sarà insediata domenica 12 dicembre 2021. Nei prossimi giorni i circoli dovranno indicare i propri delegati che comporranno la platea dell’Assemblea, che affiancherà il segretario provinciale quale massimo organo di rappresentanza del territorio e di condivisione delle linee politiche del partito provinciale.