ELEZIONI PROVINCIALI: DI PANGRAZIO (SINDACO DI AVEZZANO) ESULTA, “DATO SORPRENDENTE”

AVEZZANO – Elezioni provinciali: nella serata di ieri si è configurato il nuovo consiglio, con lo spoglio dei seggi dopo le elezioni di secondo livello.

Non era in ballo il presidente, perché Angelo Caruso che sarà comunque in sella per altri due anni, ma il rinnovo del consiglio provinciale dal quale emergono indicazioni interessanti.

Vincono la lista formata dai partiti di centrodestra e quella ispirata dal sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio che rappresenta la vera novità. Se il risultato della lista di centrodestra con 5 eletti era certamente prevedibile, la sorpresa, infatti, è proprio l’exploit della compagine civica “Provincia territorio”, coordinata dal sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio e composta da candidati civici di diverso orientamento e sensibilità politica, posizionata a supporto del Presidente Caruso: lista che porta a casa ben tre eletti –Roberto Giovagnorio, Ernesto Fracassi e Alessandra Cerone – superando anche quella voluta dall’intero centrosinistra che si ferma a due consiglieri.

Per il capoluogo marsicano, quindi, entrano in consiglio provinciale proprio Fracassi e Cerone. Bocciato, invece, l’altro candidato Tiziano Genovesi, consigliere di opposizione, che resta fuori.

Agli eletti va naturalmente il plauso di Giovanni Di Pangrazio che, tra l’altro, conosce bene la realtà dell’ente provincia per aver svolto il ruolo di Direttore della stessa per anni e sottolinea “un dato elettorale sorprendente, non collegato a partiti ma ai temi che avevamo posto alla base della lista ovvero solidarietà, sicurezza e necessità di un attento equilibrio nell’investimento delle risorse sull’intero territorio. Sono certo – conclude il sindaco- che tutti i neoeletti, a cui faccio gli auguri, sapranno farsi valere a supporto del Presidente” . Questi i nomi dei neo eletti: Gianluca Alfonsi, Vincenzo Calvisi, Roberto Giovagnorio, Daniele D’Angelo, Dino Iacutone, Ernesto Fracassi, Alessandra Cerone, Gabriella Sette, Giacomo Carnicelli, Antonella La Gatta.