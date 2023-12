ELEZIONI PROVINCIALI L’AQUILA: CENTRODESTRA COMPATTO, OPPOSIZIONI DIVISE, ECCO TUTTI I 25 CANDIDATI

L’AQUILA – Tre liste in corsa, 25 candidati per 10 posti, e 1.263 sindaci e consiglieri comunali della provincia chiamati al voto. Un centrodestra compatto, mentre il “campo largo” del centrosinistra diviso tra una lista a trazione Pd e un altra lista di carattere civico, ispirata dal sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, e con dentro esponenti di Azione e Italia viva.

Questi i numeri e lo scenario delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale dell’Aquila, che si terranno il 21 dicembre nella sede dell’ente in via Monte Cagno 3 all’Aquila, dalle 8 alle 20.

Il presidente della Provincia in carica, riconfermato due anni fa e in carica fino al 2025, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, e vicepresidente nazionale dell’Unione province Italiane (Upi), conta di mantenere la maggioranza in consiglio di 6 a 4, contando a maggior ragione sulla divisione degli avversari che invece alle elezioni del dicembre 2021 erano compatti a sostegno del sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio.

Essendo la provincia degradata a ente di secondo livello dalla riforma Delrio del 2014, a votare non saranno i cittadini ma solo i sindaci e consiglieri dei 108 comuni della Provincia, che potranno esprimere il proprio voto “ponderato” cioè sulla base di un indice che varierà in base al numero degli abitanti. E i voti più pesanti saranno dunque quelli dei sindaci e consiglieri di L’Aquila, Avezzano, Sulmona e Celano.

La lista “Per la Provincia dell’Aquila-centrodestra“ schiera gli uscenti Vincenzo Calvisi, consigliere di Fossa, e vicepresidente della Provincia, Gianluca Alfonsi, sindaco di Gioia dei Marsi, Dino Iacutone, consigliere di Celano e Gabriella Sette, consigliere di Pizzoli.

In corsa poi Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila, ora in Forza Italia, Dina Bussi, consigliere di Capistrello, Tiziano Genovesi, consigliere comunale di Avezzano ed ex candidato sindaco uscito dalla Lega e ora in Fi, Valeria Iallonardi, consigliere di Alfedena, Cinzia Martorelli, consigliere di Scurcola Marsicana ed Enrico Pace, sindaco di Roccacasale.

La lista a ranghi ridotti, con soli 5 candidati, “La Provincia delle aree interne“, è sostanzialmente un monocolore del Partito democratico: a candidarsi sono Antonella La Gatta, consigliere di Sulmona e attuale consigliere provinciale, Giacomo Carnicelli, consigliere di Tornimparte, Calvino Cotturone, consigliere di Celano, Maria Silvia Di Giovanni, consigliere di Corfinio, e Alessandro Paglia, consigliere di Opi.

E c’è poi la lista “L’Aquila Provincia, territorio, solidarietà e sicurezza“, che vede in corsa innanzitutto il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, civico per eccellenza abituato a giocare sia nel campo del centrosinistra, dal quale proviene, che del centrodestra. Assieme a lui si ricandida l’uscente Valter Chiappini, consigliere comunale di Lucoli che ha aderito ad Azione, e Domenico Ciccone, consigliere di Campo di Giove, di Italia viva, due partiti che invece alle alle elezioni regionali sono nella coalizione di centrosinistra e alleati del Pd. A candidarsi poi Daniela Blasetti, consigliere di Massa d’Albe, Alessandra Cerone, consigliere di Avezzano, Luana Cipriani, consigliere di Cerchio, Ernesto Fracassi, consigliere di Avezzano, Roberto Giovagnorio, vicesindaco e consigliere di Tagliacozzo, Angela Pisegna, consigliere di Collelongo, Vittorio Maria Scafati, consigliere di Scurcola Marsicana e Francesca Ricci, consigliere di Villavallelonga.