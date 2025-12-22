ELEZIONI PROVINCIALI: L’AQUILA PROTAGONISTA, “CALVISI PRIMO DEGLI ELETTI, RISULTATO STORICO”

L’AQUILA – “Il candidato aquilano Vincenzo Calvisi si afferma come primo degli eletti, grazie a un consenso ampio e determinante espresso dagli amministratori del capoluogo e dell’intero territorio provinciale”.

Lo scrive, in una nota, il gruppo consiliare L’Aquila Protagonista che esprime “grande soddisfazione per l’esito delle elezioni provinciali, che hanno visto la riconferma del presidente Angelo Caruso e del centrodestra con 7 seggi conquistati”.

Nella nota, a firma dei consiglieri Alessandro Maccarone, Laura Cococcetta, Guglielmo Santella, Luigi Faccia, Maria Luisa Ianni e Stefano Flamini, si legge ancora:”Con oltre 120 amministratori votanti e 13.499 voti ponderati, il risultato raggiunto rappresenta un traguardo storico in Abruzzo e in Provincia, mai registrato prima in una competizione di secondo livello. Un dato che certifica la solidità di una rete politica coesa, radicata e capace di interpretare in modo credibile le istanze delle comunità locali”.

“L’affermazione di Vincenzo Calvisi è il frutto di un lavoro costante, fondato sull’ascolto dei territori, sulla presenza quotidiana tra gli amministratori e su una visione chiara del ruolo della Provincia dell’Aquila. Decisivo, in questo senso, il sostegno degli amministratori aquilani e dei sindaci della provincia, che hanno riconosciuto in Calvisi una figura di equilibrio, competenza e affidabilità istituzionale”.

“L’Aquila Protagonista si conferma come una forza centrale e responsabile nel governo del territorio. Il gruppo consiliare rinnova il proprio impegno a lavorare con spirito di servizio, nel segno della continuità amministrativa e della politica del fare, per rafforzare il ruolo della Provincia come ente vicino ai comuni e ai cittadini”, concludono.