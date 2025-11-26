ELEZIONI PROVINCIALI L’AQUILA: SCIMIA (FDI), “SOSTERREMO LA CANDIDATURA DI CALVISI”

L’AQUILA – «Alle prossime elezioni provinciali Fratelli d’Italia nel Comune dell’Aquila sosterrà con convinzione e con la massima determinazione la candidatura di Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale uscente che negli anni ha dimostrato impegno, competenza e piena dedizione verso il territorio”. Lo dichiara Leonardo Scimia capogruppo di Fdi al Comune dell’Aquila.

“La nostra scelta nasce dalla volontà di proseguire un percorso amministrativo serio e concreto, fondato sulla collaborazione istituzionale. Nei prossimi anni intendiamo rafforzare ulteriormente la sinergia con Calvisi, certi che la sua esperienza e la sua capacità di dialogo saranno determinanti per affrontare le sfide che attendono la nostra provincia. Il nostro obiettivo prioritario sarà il completamento della ricostruzione pubblica degli edifici di proprietà provinciale e, contestualmente, il rientro in centro storico delle funzioni pubbliche oggi dislocate altrove. Si tratta di passaggi fondamentali per restituire piena vitalità alla città capoluogo e per garantire servizi efficienti e adeguati ai cittadini”.

“Auspichiamo inoltre una ampia convergenza degli amministratori aquilani e del territorio sul nome di Vincenzo Calvisi, certi che saprà rappresentare al meglio la nostra città nelle questioni che più ci riguardano e che richiedono una voce forte, riconosciuta e autorevole in ambito provinciale. La Provincia dell’Aquila ha bisogno di continuità, competenza e visione. Per questo riteniamo Vincenzo Calvisi la figura più idonea a rappresentare e guidare questo percorso, e metteremo in campo tutto il nostro sostegno per confermare e valorizzare il lavoro svolto finora”.