ELEZIONI PROVINCIALI TERAMO, ETTORRE (FI): “SUCCESSO CENTRODESTRA IN 5 SEGGI, TREND IN CRESCITA”

TERAMO – “Anche la provincia di Teramo, un tempo considerata una roccaforte del centrosinistra in Abruzzo, ha ora premiato il centrodestra nelle urne. Piena soddisfazione per i brillanti risultati ottenuti dal centrodestra alle elezioni provinciali di Teramo”.

È quanto esprime Rita Ettorre, la neo coordinatrice provinciale di Forza Italia Teramo, enfatizzando il successo del centrodestra unito, che “è riuscito a conquistare cinque seggi nel Consiglio provinciale, manifestando un trend di crescita notevole rispetto alle precedenti consultazioni elettorali”.

La Ettorre sottolinea l’importanza di questi risultati, in quanto La coordinatrice pone in risalto anche l’importante riforma in corso riguardo alle elezioni provinciali.

“È probabile – scrive Ettorre – che questa sia l’ultima volta in cui i cittadini voteranno utilizzando un sistema di elezione di secondo livello per i consiglieri provinciali. Già dall’anno prossimo, i cittadini avranno la possibilità di esprimere direttamente la loro preferenza per i candidati che ricopriranno il ruolo di consigliere provinciale”, conclude.