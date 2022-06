ELEZIONI, QUAGLIARIELLO (IAC): “ALL’AQUILA E IN ABRUZZO DETERMINATI E DETERMINANTI”

L’AQUILA – “Radicamento territoriale, concretezza, credibilità, una linea politica convincente e vincente: le liste e i candidati che fanno riferimento a ‘Italia al Centro’ hanno riportato in Abruzzo in questa tornata amministrativa risultati lusinghieri che rappresentano una decisa spinta per il futuro. A cominciare dal Comune dell’Aquila, con un risultato superiore al 5% e due consiglieri eletti, per finire con località come Sant’Eusanio Forconese, Pescasseroli e diversi comuni del chietino”.

Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di ‘Italia al Centro’.

“Si tratta di risultati – ha aggiunto Quagliariello – frutto non di improvvisazione ma di un lavoro di costruzione fondato sullo sviluppo del territorio. E si tratta della rivitalizzazione di un’area politica che, semmai ce ne fosse bisogno, questo appuntamento elettorale ha dimostrato essere decisiva per vincere e i fatti certificano essere necessaria per ben governare, a tutti i livelli. Partendo da questa prova confortante lavoreremo fin da subito per proseguire nell’attività di radicamento territoriale in vista delle prossime scadenze che, siamo certi – conclude il senatore -, ci vedranno protagonisti